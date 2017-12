Illustratorin arbeitet Tag und Nacht

Nadja Voigt

Wriezen (MOZ) Nun endet die vom Schriftstellerehepaar Hildegard und Siegfried Schumacher beschriebene "Bratapfelzeit" - die Zeit vor dem Fest. Im Advent besuchen die MOZ-Redakteure Menschen aus der Region und schreiben deren Weihnachtsgeschichten auf: Heute sind wir zu Besuch bei Illustratorin Kat Menschik.

"Weihnachten wird bei uns eigentlich immer gleich und immer so gefeiert: Die Familie trifft sich am Heiligen Abend bei uns auf dem Land. Es gibt einen großen Weihnachtsbaum, geschmückt brechend voll mit Klimbim. Ich brate die Gans von Elke aus dem Dorf, die ich das Jahr über hab' über die Wiese laufen sehen. Dann kommt der Weihnachtsmann, bringt viele Geschenke", berichtet Kat Menschik. Und die derzeit gefragteste und meist beschäftigste Illustratorin fügt lachend an: "Sie müssen nicht groß sein, nur eben viele!" Dann bekommt der Weihnachtsmann einen Schnaps und geht wieder. "Wir packen aus, essen und trinken uns rund, quasseln bis tief in die Nacht und freuen uns." Und so gut wie nie gebe es Streit. "Ich liebe Weihnachten!", sagt Kat Menschik.

Die Weihnachtszeit bietet immer wieder auch Gelegenheit, das vergangene Jahr Revue passieren zu lassen. 2017 war für Kat Menschik eines der beruflich erfolgreichsten: für zwölf Bücher hat sie die Illustrationen gezeichnet.

Und für die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, für die sie seit fast 20 Jahren arbeitet, hat sie einen Weihnachts-Bastelbogen entworfen, der jetzt in der Vorweihnachtszeit erschienen ist. Und auch die zaghafte Anfrage der Märkischen Oderzeitung nicht zurückgewiesen, als es darum ging, die Weihnachtsausgabe zu illustrieren.

Weihnachten im vergangenen Jahr, Punkt 17 Uhr erhielt sie das Manuskript für ihren persönlichen Höhepunkt in diesem Jahr: Das Manuskript von Volker Kutscher mit dem Titel "Moabit". "Wir haben das Buch dann im Laufe des Jahres zusammen erarbeitet und entwickelt", berichtet sie über den Schaffensprozess. Präsentiert wurde es in einer spektakulären Premiere in Berlin, im Kino "International", blickt Kat Menschik zurück.

Doch auch wenn sie die Lesungen und Präsentationen genießt, liebt sie doch die Abgeschiedenheit im Wriezener Ortsteil, in dem sie vor vielen Jahren begann, sich ihr Refugium in einem alten Feldsteingemäuer auszubauen. 80 Prozent der Zeit verbringt sie inzwischen dort, erzählt Kat Menschik. Und hat viel zu tun: In dieser Woche hat sie die 25 Illustrationen für die drei Edgar-Allan-Poe-Kurzgeschichten von "Das verräterische Herz", "Der Glockenturm" und "Die schwarze Katze" fertiggestellt. Auch erscheint die Neuerzählung des georgischen Nationalepos - Georgien ist Schwerpunkt der Buchmesse 2018 - mit ihren Illustrationen. Daran arbeitet sie ab dem Frühjahr 2018.

"Wenn ich arbeite, dann relativ autistisch", gibt die 48-Jährige lachend zu. Zwölf bis 14 Stunden am Tag, wenn es sein muss. "Aber manchmal auch nur vier." Das sei das Geniale am Selbstständigsein. Einen Abgabetermin habe sie noch nie verpasst, ganz im Gegenteil. Eher sei sie früher fertig.

Dass sie so gut im Geschäft, ihre Arbeiten so gefragt sind, empfindet Kat Menschik als großes Glück. "Mein Strich ist wieder erkennbar. Er kann sich auch ändern, aber wenn dann nur organisch", weiß sie inzwischen. Unverkennbar sind ihre Arbeiten - auch ihre Linolschnitte oder Keramiken. "Das war von Anfang an so. Selbst in den ganz frühen Bildern, die ich als Teenager gezeichnet habe." Ihre einzige Sorge ist deshalb auch, dass ihre Bildsprache aus der Mode kommen könnte. Für das kommende Jahr ist das jedoch nicht zu befürchten.

Die Grafik auf dieser Seite hat Kat Menschik exklusiv für die Leser der Märkischen Oderzeitung gezeichnet. So wünscht die Illustratorin auf ihre Weise ein frohes Weihnachtsfest.