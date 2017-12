Am Feiertag hinterm Buslenker

Dietmar Rietz

Angermünde/Schwedt (MOZ) Der Theaterbus war die letzte Tagestour für den Busfahrer Jaroslaw Ciezki (42) am 2. Weihnachtsfeiertag auf der Nationalparklinie 468 und in Schwedt. "Jarek", wie ihn Freunde nennen, hat fröhliche Theaterbesucher wohlbehalten wieder nach Hause gebracht.

Ciezki arbeitet erst seit dem 1. November für die Uckermärkische Verkehrsgesellschaft (UVG). Er ist der erste Pole, der am Steuer eines Linienbusses sitzt. Um am Dienstag pünktlich ab 8.35 Uhr mit der Nationalparklinie 468 vom ZOB in Schwedt zu seiner ersten Tour nach Angermünde zu starten, musste Jarek zu Hause in Chojna früh aufstehen. Gefrühstückt wurde auf Arbeit. "Mir macht der Dienst am Feiertag aber nichts aus", erklärt der Busfahrer. "Die Fahrgäste sind gut gelaunt an solchen Feiertagen und ich liebe das Busfahren."

Früher fuhr Ciezki Lkw. Dann sattelte er um. Machte seinen Schein für den Bus und rollte in Norddeutschland über Land. Dann erfuhr er, dass in der Uckermark händeringend Busfahrer gesucht werden. Das war nach dem Norden fast vor der Haustür. Er folgte dem Ruf nach Schwedt.

Steffi Pohlan, Sprecherin der UVG, erklärt, warum die Busgesellschaft polnische Fahrer einstellt: "Es ist schwer geworden, gute, zuverlässige Busfahrer zu finden, die zudem in unser Team passen."

Ehe der Neue ins Team aufgenommen wurde, musste Ciezki Vorstellungsgespräche über- und Tests bestehen, theoretisch und praktisch nachweisen, dass er die Qualifikation besitzt und sicher Bus fährt. Der Pole erwies sich als der beste Bewerber.

Weihnachten gefeiert hat Jaroslaw Ciezki vor dem Dienst zu Hause in Chojna, traditionell mit Familie und Freundin. Heiligabend war der Weihnachtsbaum geschmückt und es gab Geschenke. Auf dem Tisch standen Fisch, Eier- und Mohnsüßspeisen, Salate, Obst. Um Mitternacht ging es zur Messe in die Marienkirche in Chojna. Pflicht am ersten Feiertag sind wie in Deutschland Verwandtenbesuche.