Silvesterlauf in der Innenstadt von Schwedt

Jörg matthies

Schwedt/Angermünde (MOZ) Tatsächlich fiel zum letzten Mal ein 31. Dezember im Jahr 2006 auf einen Sonntag. In genau vier Tagen ist es wieder soweit - und damit finden eben auch die Silvesterläufe in der Region an einem Sonntag, die Neujahrstreffs am Montag statt. In Schwedt gibt es erstmals einen neuen Startort: "Hasen"-Laufgruppe und Aktionsgemeinschaft City laden zusammen mit Fielmann ab 10 Uhr in die Vierradener Straße 31 (Eingang AG City) ein. Dort kann eine Ein-Kilometer-Strecke oder eine längere Distanz nach freier Wahl absolviert werden. Anschließend gibt's warme Getränke, Urkunden sowie Preise von Fielmann und Fischer Zahn.

Zeitgleich starten die Angermünder Lokvögel auf dem Jahn-Sportplatz ihr sportliches Jahres-Kehraus. Für den 1. Januar sind unter anderem Läu-fe in Templin (11 Uhr) sowie Wandern und Nordic Walking in Bad Freienwalde (OT Neuenhagen Insel) angekündigt. Nächste Silvester-Sonntage gibt es dann übrigens erst in den Jahren 2023 und 2034.