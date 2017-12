Ein Mützchen für jedes Köpfchen

Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) Eisenhüttenstadt hat in diesem Jahr ein Christkind. Der kleine Jan Stahn erblickte am Nachmittag des 24. Dezembers das Licht der Welt im Krankenhaus der Stahlstadt. Und natürlich bekam auch er ein selbst gestricktes Mützchen und selbst gestrickte Söckchen von der Geburtsstation geschenkt.

Zweites Frühstück beendet. Die Muttermilch reicht fürs Erste. Jetzt kuschelt sich Jan in die Arme von Mama Julianna Stahn und schläft zufrieden ein. Hier und da huscht ein Lächeln über das Gesicht des Babys, das als einziges Kind in Eisenhüttenstadt direkt am 24. Dezember geboren wurde. Oh nein, der arme Junge, mag da manch einer denken. Geburtstag und Heiligabend zusammen. Aber Julianna Stahn sieht das gelassen. "Es gibt Schlimmeres!" Hauptsache er sei gesund. Da der kleine Eisenhüttenstädter es besonders eilig hatte und ein paar Wochen zu früh auf die Welt kam, ist er jetzt erst einmal auf der Kinderstation und wird genau überwacht. 2980 Gramm brachte er bei seiner Geburt und einer Größe von 49 Zentimetern auf die Waage. "Jetzt kommt es darauf an, dass er gut zulegt", sagt die Mama, auf die daheim bereits zwei Kinder warten.

Passend zu Weihnachten wärmt ein rot-weißes Mützchen den Kopf von Jan und die Füße stecken in roten Söckchen. Alles selbst gemacht - von ein paar fleißigen Damen auf der Station und ein paar "Strick-Omis" von außerhalb wie Hebamme Manuela Kilbach sie nennt. "Nicht mal alle im Haus wissen, was wir hier machen", sagt sie und erzählt ein bisschen, wie das Strickprojekt ins Leben gerufen wurde.

An das Jahr kann sich die Hebamme nicht mehr erinnern, aber es ist schon ein paar Winter her. "Da haben wir uns gedacht, wir stricken für die Weihnachtskinder mal ein paar Mützchen." "Wir", das waren und sind ein paar Hebammen und eine OP-Schwester, die die Idee so schön fand, dass sie spontan mitmachte, in dem inoffiziellen Strickclub. Doch Weihnachten reichte den Frauen nicht mehr aus. Sie fanden: "Die Mützchen als Geschenk könnten wir doch das ganze Jahr über machen", erzählt Manuela Kilbach. "Die Kinder immer nur so ins Handtuch einwickeln? Ach, nein. Und manchmal haben die Eltern ja auch nichts da. Die Kinderärzte fanden die Idee mit den Mützchen auch gut, weil die Babys so schnell auskühlen." Also klapperten die Stricknadeln noch häufiger und Masche um Masche entstanden Hunderte Mützen und mittlerweile auch Söckchen. "Das passt doch super und sieht niedlich aus", begründet die Hebamme die Erweiterung der Kollektion. Sogar ein paar ältere Damen aus der Umgebung stricken fleißig mit. "Die bringen das dann immer hier vorbei."

Zwischen 350 und 400 Mützen und Sockenpaare werden pro Jahr benötigt. "Bis jetzt hat es - toi, toi, toi - immer geklappt, dass jedes Kind eine Mütze bekommen hat." Farblich passend zum Geschlecht gibt es die wärmenden Geschenke gleich im Kreißsaal, natürlich erst nach dem Wiegen und der Untersuchung.

Die Wolle besorgen sich die Strickladys selbst. Das meiste Material stelle die leitende Hebamme Sylvia Karls zur Verfügung, sagt Manuela Kilbach. Die Chefin gehöre nämlich auch zum Strickclub. "Für uns ist es schön, wenn wir sehen, dass das den Frauen gefällt." Jans Mama jedenfalls ist mehr als zufrieden mit ihrem kleinen Weihnachtsmann.