Currywurst und Pizza statt Gans

Bernhard Schwiete

Erkner/Fürstenwalde (MOZ) Die Gans oder Ente am Ersten Weihnachtstag ist für viele Menschen selbstverständlich. Es gibt aber auch Menschen, die anderes bevorzugen. Die MOZ hat sich zur Mittagszeit des 25. Dezember an Döner-Imbissen in Erkner und Fürstenwalde umgesehen.

Wer sich im Bistro Antalya Grill in Erkner mit einer warmen Mahlzeit versorgen will, muss sich an gewöhnlichen Tagen oft in einer kleinen Warteschlange einreihen. Legt man die Besucherzahlen zugrunde, ist der Döner-Imbiss in der Friedrichstraße der beliebteste in der Stadt. Am Ersten Weihnachtstag ist der Andrang merklich geringer. Den Laden an den Feiertagen zu schließen, kommt für Inhaber Abdullah Demir aber nicht in Frage. "Es gibt genügend Menschen, die Weihnachten alleine zu Hause sind", sagt er.

So geht es Kevin Hartung. "Normalerweise besuche ich über die Feiertage meine Eltern in Hessen. Dieses Jahr ging das nicht, weil ich Heiligabend arbeiten musste", erzählt er. Den Ersten Weihnachtstag verbringt der Berliner bei seinem Kumpel Marko Lindner in Erkner, und im Antalya Grill versorgen sich die jungen Männer mit Currywurst und Pommes. "Weihnachtsprogramm machen wir nicht. Wir boykottieren das", sagt Hartung.

Wenige Minuten später betritt René Schmidt den "Lehmofen", wie der Imbiss im Erkneraner Volksmund genannt wird, in Erinnerung an ein früheres Imbisslokal an selber Stelle. Seinen vierjährigen Sohn John-Luca hat er dabei, und für zu Hause nimmt er Pizza mit. Mit einem Weihnachtsboykott hat die Wahl des Gerichts in seiner Familie aber nichts zu tun. "Die Ente habe ich schon Heiligabend gemacht", erzählt er. Andere Gäste holen sich einen Kaffee oder Zigaretten.

Imbiss-Inhaber Abdullah Demir hat am 25. Dezember zwar wie immer geöffnet, auf Weihnachten aber durchaus reagiert. "An normalen Tagen habe ich bis zu 40 Kilogramm Fleisch am Döner-Grill. Heute sind es nur etwa 20 Kilogramm", sagt er. Was am Abend nicht verkauft ist, muss entsorgt werden. Er ist optimistisch, dass auch an diesem Tag nicht allzu viel übrig bleibt.

Während in der Friedrichstraße in Erkner auch der Kebap Salon geöffnet ist, sind die Imbissbetreiber in Fürstenwalde deutlich zurückhaltender. Wer am frühen Nachmittag durch die Innenstadt spaziert, findet vor allem geschlossene Lokale. Auch im "Berliner Döner" in der Frankfurter Straße ist alles dunkel, anders als zunächst angekündigt. Geöffnet haben "Kar Beyaz" in der Eisenbahnstraße und die "Vita Bar Tiffany" im Bahnhofsgebäude. "An einem Bahnhof gehört das dazu", sagt Hasan Kocak, der allerdings mehr auf Kundschaft wartet als Essen zubereitet.

Etwa 20 Döner hat er nach eigener Aussage bereits verkauft, ansonsten vor allem Getränke. Ein junger Mann mit Hund bestellt einen Burger, ein anderer kauft eine Flasche Bier, die er dann gleich an Ort und Stelle an einem Stehtisch öffnet, während er auf den nächsten Regionalexpress nach Erkner wartet. Über ihr sonstiges Weihnachtsprogramm wollen beide nicht sprechen.