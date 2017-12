Ein "Christkind" in Rüdersdorf

Bernhard Schwiete

Rüdersdorf (MOZ) In der Immanuel-Klinik Rüdersdorf hat ein kleines "Christkind" das Licht der Welt erblickt. Der kleine Mika Burmeister wurde an Heiligabend um 23.16 Uhr geboren. Der Junge ist 55 Zentimeter groß und wog bei der Geburt genau 4000 Gramm.

Mutter Jana Burmeister und Vater Marcel Schröter hatten es sich zu Hause in Erkner nach Bescherung und Essen gerade gemütlich gemacht, da setzten gegen 21.30 Uhr auf einmal die Wehen ein, wie die Klinik berichtete. Zum Glück war es kein allzu langer Weg ins Krankenhaus; nicht einmal zwei Stunden später war der kleine Mika mit Hilfe von Hebamme Marion Telle geboren.

"Für uns war von Anfang der Schwangerschaft an klar, dass auch unser zweites Kind im Krankenhaus Rüdersdorf geboren werden soll. Hier haben wir uns schon bei unserem Erstgeborenen sehr gut aufgehoben gefühlt. Im Notfall gibt es hier auch rund um die Uhr einen Kinderarzt", sagte Mutter Jana Burmeister. Sie und Mika sind wohlauf; am Ersten Weihnachtstag kam gleich die ganze Familie zu Besuch in die Klinik. In ein paar Tagen soll es nach Hause gehen. Dort wartet auch schon der große Bruder Mattheo auf sein Geschwisterchen.

"Wir gratulieren der Familie zu ihrem Christkind. Die Klinikleitung möchte sich vor allem bei Ärzten, Pflegekräften, Hebammen und allen anderen Mitarbeitern bedanken, die auch an den Feiertagen für das Wohl unserer Gäste und Patienten sorgen", sagte Klinik-Geschäftsführer Alexander Mommert.