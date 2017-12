Heiligabend in Alarmstellung

Marco Marschall

Eberswalde (MOZ) Auf sie ist Verlass, wenn Weihnachten der Baum brennt: die Einsatzkräfte der Feuerwehr halten sich auch Heiligabend und an den Feiertagen bereit. Immer am 24. Dezember besucht Bürgermeister Friedhelm Boginski die Truppe. Diesmal müssen sie kurz vor dem Plausch noch ausrücken.

Allein der Nikolaus ist da, als Friedhelm Boginski die Feuerwehrwache zum traditionellen Weihnachtsbesuch betritt. Stadtbrandrat Nikolaus Meier führt den Rathauschef herein, während zwei Einsatzfahrzeuge vom Hof rollen. Die Brandmeldeanlage im Martin-Gropius-Krankenhaus ist ausgelöst worden. Vermutlich nur ein Fehlalarm. Doch darauf zu spekulieren und ein Kontrollfahrzeug zu schicken, das im Ernstfall Löschwagen nachalarmiert, kostet zu viel Zeit. Leben könnten auf dem Spiel stehen.

Deshalb wird immer in voller Montur ausgerückt. "Im Schnitt zwischen 70 und 80 Mal werden wir jedes Jahr zu Fehlalarmen durch Brandmeldeanlagen gerufen", erklärt Nikolaus Meier. Das sei Aufgabe der Berufsfeuerwehr. Schließlich könne man die Kollegen der Freiwilligen Feuerwehren nicht auch noch aktivieren, wenn es sich gar nicht um einen Notfall handelt. Solche Einsätze seien undankbar, sagt der Feuerwehrchef.

Und tatsächlich. Auch dieses Mal kommt der Trupp unverrichteter Dinge wieder zurück "Wasserdampf hat die Brandmeldeanlage ausgelöst", berichtet Schichtleiter Mike Ganzke. Er ist einer von sieben Feuerwehrmännern, die Heiligabend in der Wache verbringen.

Es sind nicht die einzigen in Alarmstellung. Im gleichen Gebäude wie die Feuerwehr sitzt auch die Rettungsleitstelle Nordost, die die Notrufe aus den Landkreisen Barnim, Uckermark und Oberhavel, -das heißt für mehr als eine halbe Million Menschen - entgegennimmt. Sie besucht Friedhelm Boginski an diesem Vormittag als Erstes.

Ruhig ist es nicht in der Zentrale. Im Gegenteil. "Es ist ein dramatischer Morgen. Wir hatten einen schweren Unfall auf der A10 zwischen Oberkrämer und Oranienburg. Eine Person kam ums Leben", sagt Lagedienstführer Marcel Haupt.

Nicht der einzige Einsatz. An einem der Arbeitsplätze gibt ein Mitarbeiter der Rettungsstelle gerade Instruktionen zu Reanimation in einem anderen Notfall. "Ruhiger wird es wohl erst ab 17 Uhr, wenn alle vor dem Baum sitzen", vermutet Haupt.

An einem Baum sitzen mittlerweile auch die Feuerwehrmänner, die von ihrem Fehlalarm zurück sind. In einem Schulungsraum steht die festlich geschmückte Tanne. Dort lässt sich Friedhelm Boginski übers Jahr 2017 informieren. "Es war ein durchschnittliches Jahr mit über 1000 Einsätzen", berichtet Stadtbrandrat Nikolaus Meier. Großbrände habe es keine gegeben. Darüber sei er froh. "Das zeigt auch, dass wir schnell genug waren, um Schlimmeres zu verhindern", so Meier. Sturmtief Xavier habe natürlich für Wirbel gesorgt und die Truppe an drei Tagen mit mehr als 100 Einsatzstellen auf Trab gehalten.

Technisch sei die Feuerwehr so gut ausgerüstet, wie es nur geht. Was das betrifft, sei die Anschaffung des neuen Löschfahrzeugs der Höhepunkt des Jahres gewesen. 360000Euro hat es gekostet. Und auch personell musste Boginski keine Klagen hören. 31 Mitarbeiter arbeiten im Schichtdienst, vier im Tagesdienst und zwei befänden sich in der Ausbildung.

Doch Nikolaus Meier will den Besuch des Bürgermeisters nicht nur als Wertschätzung der hauptamtlichen Brandschützer verstanden wissen. Ohne die sechs Freiwilligen Feuerwehren seien gerade Einsätze, die mehr Personal erfordern, nicht zu stemmen. Den Brandschutz aber allein in ehrenamtliche Hände zu legen, kommt für Friedhelm Boginski nicht infrage. Eberswalde ist eine von nur fünf Städten in Brandenburg, die sich eine Berufsfeuerwehr leisten. Jedes Jahr gebe man einen "riesen Batzen Geld" dafür aus. Doch das sei richtig so, meint der Rathauschef, wenngleich er mehr Einsatz der Landesregierung fordert.

Ein Weihnachtsbaum brennt bis zum Ende der Feiertage dieses Mal nicht in Eberswalde. Das hat Nikolaus Meier zuletzt vor 15 Jahren erlebt. Ein Adventskranz aber stand in der Vorweihnachtszeit bereits in Flammen.