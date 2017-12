Erste Weihnacht im eigenen Haus

Dietmar Rietz

Schwedt (MOZ) Familie Kotula feierte das erste Weihnachten in ihrem nagelneuen Haus im Seepferdchenring in Schwedt. Am Aquarium hatte die Stadtverwaltung Platz für insgesamt 50 neue Eigenheime geschaffen.

Glück im neuen Zuhause wünschte kurz vor dem Fest Vizebürgermeisterin Annekathrin Hoppe dem Ehepaar Kotula und brachte für die Zwillinge Jette und Jonas kleine Geschenke mit. Erst im Oktober war das Kleeblatt in sein erstes eigenes Zuhause eingezogen. Die Kotulas sind eine der beiden Familien, denen Bürgermeister Jürgen Polzehl Im November 2016 die ersten Baufreigaben persönlich überreicht hatte.

"Es waren anstrengende Monate bis zum Einzug, aber es hat sich gelohnt", ist sich das Ehepaar einig. "Wir wollten unbedingt in der Nähe zum Stadtzentrum bauen. Das hat nach einiger Wartezeit geklappt. Wir freuen uns, in Schwedt zu sein. Die Lage ist wirklich top! Wir haben hier viel mehr Platz." - Auch da sind Cindy und Ronny Kotula einer Meinung.

Das Ehepaar hatte 2016 das Los Nummer 9 für das neue Baufeld Am Aquarium gezogen und gehört nun zu den ersten Familien, die ihr erstes Weihnachten im eigenen Haus feiern konnten. Sie ist Kauffrau, er Angestellter, der zur Arbeit nach Berlin pendelt. Das Ehepaar - er ist in Schwedt groß geworden und sie in Groß Pinnow - wohnten zuvor mit ihren Zwillingen Jette und Jonas, beide drei Jahre alt, in Groß Pinnow.

Was zog sie vom Dorf in die Stadt? Cindy Kotula: "Was wir hier vor der Haustür haben, das fehlt auf dem Dorf. Unser Wohngebiet liegt mitten im Herzen der Stadt. Schwimmbad, Schulen, Einkaufsmöglichkeiten, Gaststätten, Bahnhof gibt es quasi vor der Haustür. Schwedt hat genügend Kita-Plätze und den Kinderarzt im Klinikum. Ein Hort zieht bei uns fast gegenüber ein.Wir sparen künftig im Vergleich zu Kindern und Eltern auf dem Dorf viel Fahrzeit." Außerdem wohnen Freunde und Bekannte in Schwedt, Ronnys Eltern - nur ein Eigenheimgebiet weiter - am Wasserturm, ganz in der Nähe.

"Das macht für uns, die wir arbeiten gehen müssen, vieles leichter, wenn unsere Kinder dringend Betreuung brauchen", sagt Cindy Kotula. Das alles war der Familie am Ende auch den mit 64 Euro für Schwedt relativ hohen Quadratmeterpreis und den Zwang, den Boden auf dem Grundstück austauschen zu lassen, wert. Zumal Berlin als Wohnalternative um ein Mehrfaches teurer geworden wäre.

Ehemann Ronny hofft immer noch, dass bald auch das Pendeln nach Berlin zur Arbeit leichter wird. "Aber momentan ist das wegen der Sperrung der B 198 und der Umleitung der Bahn wegen Bauarbeiten eine Katastrophe, es kostet die Pendler sehr viel Zeit und Nerven."

Was fehlt den beiden im neuen Wohnquartier? "Ein schöner Spielplatz vor der Haustür. Hier wohnen viele junge Familien mit Kindern." Das Ehepaar hatte den Vorschlag für das Bürgerbudget-Projekt Spielplatz unterstützt und hofft jetzt auf Glück im neuen Jahr.

Gefeiert wurde bei Kotulas das erste Weihnachten im eigenen Haus ganz entspannt mit der ganzen Familie am großen Tisch. Die Zwillinge durften erstmals beim Schmücken des vom Vater in Kunow geschlagenen Weihnachtsbaums die Kugeln anhängen. Geschenke für Jette und Jonas hatte der Weihnachtsmann Heiligabend natürlich unter den Baum gelegt.

Die Stadt investierte mehr als zwei Millionen Euro in die Erschließung ihres jüngsten Eigenheimgebietes. Die Leistungen von Stadtwerken und ZOWA sind da noch nicht eingerechnet.