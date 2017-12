Zahl der Einbrüche sinkt

Stefan Kegel

Berlin (MOZ) Die Zahl der Wohnungseinbrüche wird nach aktuellen Zahlen des Bundeskriminalamtes in diesem Jahr erneut sinken. Auch Brandenburg meldet weniger Fälle.

"Nach 2016 erwarten wir auch für 2017 einen spürbaren Rückgang der Fallzahlen bei den Wohnungseinbrüchen", sagte der Präsident des Bundeskriminalamtes (BKA), Holger Münch. Endgültige Zahlen lägen aber erst Anfang kommenden Jahres vor. Im Jahr 2016 war nach jahrelangem stetigem Anstieg erstmals eine Trendumkehr sichtbar geworden. Bundesweit zählte die Polizei damals 151 265 Wohnungseinbrüche, fast zehn Prozent weniger als im Vorjahr. Von ihnen schlugen 66 960 fehl.

Diesen Trend bestätigen die Versicherer auch in diesem Jahr. "Zahlen der Versicherungswirtschaft bis September 2017 lassen im Vergleich zu 2016 auf einen Rückgang der Einbrüche in Deutschland hoffen", teilte der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) mit. Allerdings warnt der Sprecher vor voreiligen Jubelmeldungen: Das Bild könne sich noch deutlich ändern, da vor allem in den dunklen Monaten eingebrochen werde.

Bei den Tatverdächtigen dominieren nach BKA-Angaben nach wie vor deutsche Staatsangehörige und "örtlich-regionale Täter" wie etwa Banden von Jugendlichen sowie Drogenkonsumenten. Kontinuierlich zugenommen habe aber der Anteil nichtdeutscher Verdächtiger und sogenannter reisender Täter, die in Banden zusammenarbeiteten, häufig aus Südost- und Osteuropa. Im vergangenen Jahr stammten 42,5 Prozent der festgenommenen Tatverdächtigen aus dem Ausland. Wie der Chef des Landeskriminalamtes Nordrhein-Westfalen gegenüber "Spiegel Online" erklärte, verlegten einige Banden ihre Tätigkeit inzwischen nach Norden, in die skandinavischen Länder.

Auch für Brandenburg zog Landesinnenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) eine positive Bilanz der Polizeiarbeit. Die Zahl der Wohnungseinbrüche und der Autodiebstähle sei zurückgegangen, ebenso wie die Zahl der Straftaten insgesamt, erklärte er im RBB, ohne jedoch konkrete Angaben zu machen. Nur in Eisenhüttenstadt (Oder-Spree) habe es eine Zunahme gegeben, die allerdings wahrscheinlich nicht mit der Grenznähe in Zusammenhang stehe. "Alles spricht dafür, dass wir ein Stück weit sicherer geworden sind in Brandenburg", sagte Schröter. Jede zweite Straftat sei aufgeklärt worden.

Eine Zunahme wurde bei den Rauschgiftdelikten verzeichnet. Auch auf den Schaden durch Viehdiebstähle wies der Innenminister hin. Bis Mitte November wurden 221 Tiere entwendet. Eine Arbeitsgruppe "Koppel" widmet sich der Ermittlung - allerdings im vergangenen Jahr noch mit mageren 3,2 Prozent Aufklärungsquote.