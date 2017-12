Polarwölfe mögen es kalt

Volkmar Ernst

Zehdenick (MOZ) Da hat Werner Wendorf keine Chance: Ehe sich seine Ehefrau Gisela am zweiten Weihnachtsfeiertag nicht in die kühlen Fluten des Zehdenicker Grünstichs gestürzt hat, geht es nicht in Urlaub.

Doch der Zehdenicker nimmt's gelassen. Schließlich kennt er diese Forderung seiner Angetrauten seit mittlerweile 20 Jahren. So lange nimmt die mittlerweile 79-Jährige bereits an der Eisbadeparty der Zehdenicker Polarwölfe teile. Früher habe sie auch am Lauf teilgenommen, doch das sei ihr mittlerweile zu beschwerlich, erzählt die Seniorin. Aber den Spaß, sich ins kalte Wasser zu stürzen, den wolle sie sich nicht nehmen lassen. "Das ist immer ein Gaudi", stellt sie klar. Außerdem gehe sie noch regelmäßig jede Woche mindestens einmal, im Sommer natürlich jeden Tag, zum Schwimmen ins Wasser, fügt sie hinzu.

"Es ist bereits der 22. Lauf, zu dem die Zehdenicker Polarwölfe einladen", berichtete Gabriela Tiegel, die Chefin des Vereins. Es ist kurz vor 10 Uhr, als sie sich noch einmal kurz auf dem Gelände am Grünstich umsieht. Die Kameraden des Zehdenicker Löschzuges sind längst vor Ort, die Mitglieder des Kameradschaftsvereins ebenso. Die Strecke für den Einlauf der Sportler ist abgesteckt, der Glühwein aufgesetzt. Dieter Hopp, Rainer Schmerl und Torsten Ziemer von der Zehdenicker Schützengilde bringen gerade die Feldgeschütz-Kanone vom Kaliber 5 Zentimeter, nach preußischem Maß ein Halbpfünder, zum Salut-Schießen in Stellung. Das geschieht, wenn die Sportler einlaufen, sich fürs Bad umziehen und schließlich in die kühlen Fluten abtauchen.

Gut 20 Teilnehmer gehen im Zehdenicker Stadtzentrum an den Start. Vor ihnen liegen acht Kilometer, bevor sie am Grünstich eintreffen. Wer nicht mehr ganz so fit ist, der lässt den Lauf aus, nimmt aber am Bad teil.

Das ist bei Temperaturen über Null Grad Celsius sogar ganz angenehm, wie zu hören ist. Doch die Sportler sind auch schon bei eisigen Minusgraden ins Wasser gesprungen. Da musste die Feuerwehrleute den Zugang zum Wasser aufschneiden beziehungsweise aufbrechen. "Das kann gefährlich werden, denn die Kanten der Eisschollen können scharf wie Messer sein", weiß Gisela Wendorf aus eigener Erfahrung zu berichten.

Mit einem gemütlichen Miteinander bei Glühwein, Würstchen und Musik klang die Badeparty dann aus.