Das reicht längst nicht

Hajo Zenker

Berlin (MOZ) So unterschiedlich kann man dieselbe Zahl bewerten: Knapp 200 000 Flüchtlinge gehen bisher einer ordentlichen Beschäftigung nach. Für den Chef der Bundesagentur für Arbeit ist das ein Erfolg, für den Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindetages Indiz des Scheiterns bei der Integration in den Arbeitsmarkt. Schließlich seien bereits 600 000 erwerbsfähige Flüchtlinge Hartz-IV-Empfänger.

Einigkeit dagegen dürfte darüber herrschen, dass die Voraussetzungen dafür, Flüchtlinge in Lohn und Brot zu bringen und ihnen damit einen Platz in der Gesellschaft zu bieten, so gut sind wie selten zuvor. Schließlich ist die Nachfrage nach Arbeitskräften groß, etwa auch auf dem Bau, wo es noch genügend Tätigkeiten gibt, die mit eher bescheidenen Qualifikationen und Sprachkenntnissen bewältigt werden können. Gleichzeitig ist klar: Mit Helferjobs allein lassen sich Hunderttausende nicht unterbringen. Und genau da hakt es.

Kombi-Kurse, die Sprache und Qualifikation vermitteln, gibt es längst nicht überall. Um vorwärtszukommen, lohnt der Blick über den Tellerrand, etwa nach Dänemark, wo Fördern und Fordern auf dem Arbeitsmarkt schon immer sehr ausgeprägt waren. Mit dem erreichten Tempo der Jobvermittlung jedenfalls darf man sich nicht zufrieden geben. Hajo Zenker