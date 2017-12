Unkritisch war die UFA in ihren 100 Jahren immer

Boris Kruse

Berlin (MOZ) Ist es am Ende mehr verblichener Glanz als Substanz? Die Filmproduktionsfirma UFA ist in diesem Dezember 100 Jahre alt geworden, und natürlich wird dieser Anlass gefeiert - in Zeitungen und Magazinen, mit Ausstrahlungen alter Klassiker und mit einer Ausstellung im Berliner Museum für Film und Fernsehen. In den Würdigungen ist oft die Rede von den wohlbekannten Großtaten aus den 20er- und 30er-Jahren - Fritz Lang und "Metropolis", Marlene Dietrich und "Der blaue Engel", Heinz Rühmann und "Die drei von der Tankstelle". Die UFA-Standorte in Potsdam-Babelsberg, Tempelhof und Adlershof waren damals auf Augenhöhe mit der noch jungen Traumfabrik Hollywood.

Das aber war eine kurze Ära. Es folgte das dunkle Kapitel Nationalsozialismus. Mit dem Propagandaminister Joseph Goebbels als faktischem Executive Producer, mit antisemitischen Filmen wie "Jud Süß" und Durchhalte-Kriegskino wie "Kolberg". Man sollte darüber nicht verwundert sein. Der Hang zum Staatstragenden war der UFA quasi in die DNA eingeschrieben. Schließlich war es die Oberste Heeresleitung im Kaiserreich, die die Universum Film AG am 18. Dezember 1917 als Propagandainstrument im Ersten Weltkrieg aus der Taufe hob. General Erich Ludendorff erhoffte sich von dem modernen Medium "die planmäßige Beeinflussung der Massen im Inland". Bis heute gilt: UFA-Autoren waren nie Bilderstürmer, ihre Kunst war immer affirmativ.

Neueren Produktionen wie "Unsere Mütter, unsere Väter" (2013) über ganz normale Menschen im Zweiten Weltkrieg wird zu Recht vorgeworfen, dass sie die Vergangenheit verharmlosen. Seichte Unterhaltungsformate wie das aus dem britischen Fernsehen übernommene "Bauer sucht Frau" wiederum sind kaum Grimme-Preis-verdächtig. Vom Propagandaapparat in zwei Weltkriegen bis zur Trend-konformen Unterhaltungsmarke war es vielleicht doch kein allzu weiter Weg.

Mit rund 1000 Stunden Film- und Fernsehmaterial im Jahr ist die UFA heute die größte deutsche Produktionsfirma. Aber der Nimbus ist dahin. Die UFA ist nur ein potenter Mitbewerber auf einem umkämpften Markt, auf dem sich Bekenntnisse zur Filmkunst kaum jemand erlauben kann. Den UFA-Kreativen daraus einen Vorwurf zu machen, wäre naiv. Der langjährige Geschäftsführer Wolf Bauer geht damit offen um: "Für die Kritiker machen wir unsere Programme definitiv nicht." Das ist zu sehen. Wem es nicht gefällt, der schalte einfach ab.