Frankfurter 2017 ist gewählt

Heinz Kannenberg

Frankfurt (Oder) (MOZ) Der Frankfurter 2017 steht fest. Die Leser des Frankfurter Stadtboten haben entschieden. In unserer Ausgabe am 30. Dezember (Sonnabend) werden wir den diesjährigen Gewinner des Roten Sessels, wieder gesponsert von MöbelBoss, vorstellen. Zwölf Kandidaten stellte der Stadtbote zur Wahl. So viel sei bereits verraten: Bei keiner vorhergehenden Wahl beteiligten sich so viele Leser wie in diesem Jahr. Und die Wahl war so spannend wie in keinem Jahr zuvor. Da die meisten Leser per E-Mail ihre Stimme abgaben, stand der Sieger erst kurz vor Einsendeschluss um Mitternacht fest.