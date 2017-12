Feuerwehr zeigt Umgang mit Feuerwerk

Margrit Meier

Strausberg (MOZ) Die Freiwillige Feuerwehr Strausberg gestaltet am Donnerstag und Freitag jeweils um 15 Uhr auf dem Flugplatz Strausberg einen Workshop zum richtigen Umgang mit Feuerwerk. Die Workshops sind Teil einer dreitägigen Präsentation von Feuerwerksartikeln, die am Donnerstag um 6 Uhr früh beginnt und mit Produktvorführungen täglich bis Sonnabend um 17.30 Uhr besonders anschaulich gestaltet werden soll. Am Freitag und Sonnabend dauert das von DJ und Entertainer Maurice Lindemann begleitete Event von 8 bis 20 Uhr. Versprochen sind außerdem Getränke sowie Speisen vom Grill.