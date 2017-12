Letzte Angebote vor der Winterpause

Anett Zimmermann

Zollbrücke (MOZ) Während die beiden Veranstaltungen zum Jahreswechsel bereits ausgebucht sind, blieben bei den Konzerten vor Weihnachten im "Theater am Rand" in Zollbrücke doch etliche Plätze leer. So waren Tobias Morgenstern und Jansen Folkers am Freitagabend der heimeligeren Stimmung wegen sogar in die benachbarte "Randwirtschaft" umgezogen. Tags darauf hatte das Navi im Auto zumindest einen der Zuschauer offenbar fast ins Nirgendwo statt nach Hobbitshausen geschickt, wie später Matthias Freihof das "Theater am Rand" nannte. Mit Gesang und Flötenspiel sowie Stefan Kling am Synthesizer und Flügel nahm er das Publikum auf eine besondere Weihnachtsreise quer durch Europa. Zuletzt waren beide vor zehn Jahren in Zollbrücke und wurden nun erneut gefeiert.

Das Theater macht übrigens bis zum 2. März Pause. Weiter geht es dann mit "Der Schimmelreiter" nach Theodor Storm.

www.theateramrand.de