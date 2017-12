Weihnachtskonzert mit Bariton und Orgel

Matthias Lubisch

Friedersdorf (MOZ) „Nun freut euch, ihr Christen!“ Unter dem Motto sang Bariton Urmas Pevgonen, auf der Friedersdorfer Barock-Orgel begleitet von Gleb Bubnov, am Nachmittag des ersten Weihnachtsfeiertages in der voll besetzten und weihnachtlich geschmückten Barockkirche des Vierlindener Ortsteils. Der Este Pevgonen, der in Tallin und Berlin Gesang studiert hat, brachte mit seiner unverwechselbaren, klaren Stimme klassische Weihnachtslieder zu Gehör. Der junge Organist entlockte der Friedersdorfer Orgel wunderbare Klänge.