Polizeibericht Frankfurt (Oder) vom 27.12.2017

Uwe Spranger

Frankfurt (MOZ) Fünf Minuten reichten für Autodiebstahl

Nur fünf Minuten reichten Unbekannten aus, um am Sonnabend gegen 16.15 Uhr nahe Zehmeplatz einen Ford zu entwenden. Die Halterin hatte ihr Auto dort geparkt und war in eine Bankfiliale gegangen. Als sie diese wieder verließ, wurde sie von einer Frau in ein Gespräch verwickelt. Als sie zum Pkw wollte, stand der nicht mehr da. Ob die Frau sowie zwei Männer, die mit der Geschädigten in der Bank waren, etwas mit dem Diebstahl zu tun haben, wird ermittelt. Schaden: ca. 15 000 Euro.

Radfahrer bei Unfall verletzt

Ein 36-Jähriger hat am Sonnabend gegen 13.25 Uhr an der Kreuzung Leipziger/Müll- roser Straße mit seinem Auto einen 54-jährigen Radler gerammt. Der stürzte, verletzte sich und musste ins Krankenhaus. Der Autofahrer war laut Polizei bei Rot gefahren.