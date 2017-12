Polizeibericht Strausberg vom 27.12.2017

Margrit Meier

Strausberg (MOZ) Einbrecher überrascht

Hönow. Zwei Unbekannte versuchten Freitag gegen 17.55 Uhr in der Thälmannstraße, die Hauseingangstür eines Einfamilienhauses aufzuhebeln. Der Eigentümer überraschte die beiden, die in unterschiedliche Richtungen flüchteten. Die Polizei fragt, wer zur Tatzeit in dem genannten Bereich auffällige Wahrnehmungen zu verdächtigen Person gemacht hat. Sachschaden an der Tür: 500 Euro.

Heiligabend eingestiegen

Hönow. Heiligabend zwischen 18.15 und 21.25 Uhr machten Unbekannte die Bewegungsmelder an einem Haus in der Straße Am Berge funktionsuntüchtig, drückten die Jalousie des Terrassenfensters nach oben und bohrten ein Loch in das Fenster. Weiter kamen sie aber nicht. Schaden: 1500 Euro. Zur gleichen Zeit wurde auf gleiche Weise ein weiterer Einbruch in ein Eigenheim begangen. Das Wohnhaus wurde durchwühlt, eine Geldkassette gestohlen. Schaden: 4000 Euro.