Polizeibericht Neuruppin vom 27.12.2017

Christian Schoenberg

Neuruppin (MOZ) Trinkgeldkasse erbeutet

Lindow (RA) In einer Lindower Bäckerei haben Einbrecher in der Nacht zu Sonnabend die Trinkgeldkasse erbeutet. Sie hatten zuvor das Fenster aufgebrochen und waren so ins Innere des Geschäfts an der Rheinsberger Straße gelangt. Der Schaden soll bei rund 500 Euro liegen.

Neongrüner Schriftzug

Lindow (RA) Mit unleserlichen, neongrünen Schriftzeichen ist in der Nacht zu Sonnabend eine Hausfassade in Lindow verunstaltet worden. Am Gebäude an der Mittelstraße entstand dadurch ein Sachschaden, der auf zirka 250 Euro geschätzt wird.

Betrunken auf dem Fahrrad

Neuruppin (RA) Die Polizei hat einen 56-jährigen Radfahrer auf der Bechliner Chaussee gestoppt, der betrunken unterwegs war. Bei der Kontrolle am Sonnabend gegen 19.50 Uhr ergab der Atemtest 1,39 Promille.

Heftiger Parkplatz-Unfall

Wittstock (RA) 13 000 Euro Schaden ist am Sonnabend gegen 10.30 Uhr beim Ausparken auf einem Wittstocker Parkplatz entstanden. Ein 89-jähriger Renaultfahrer bekam sein versteiftes Bein nicht vom Gaspedal und rammte ein Auto, das in ein anderes geschoben wurde. Außerdem wurde ein vierter Wagen gestreift.