Polizeibericht Schwedt vom 27.12.2017

MOZ

Uckermark (MOZ) Autofahrer schwer verletzt

Neuendorf. Bei einem Unfall auf der B 158 zwischen Neuendorf und Parstein ist am Montagabend ein Autofahrer schwer verletzt worden. Der Mann war gegen 17.30 Uhr mit seinem Mazda aus bisher ungeklärter Ursache zuerst nach rechts, dann nach links von der Fahrbahn abgekommen. Der Wagen landete im Graben. Die Feuerwehr befreite den eingeklemmten Mann aus dem Fahrzeug. Er wurde ins Schwedter Krankenhaus gebracht. Die Bundesstraße war für die Bergungs- und Rettungsarbeiten für rund zwei Stunden gesperrt.

Ruhestörungen und Unfälle

Schwedt. Wegen zehn Unfällen, davon zwei mit leicht verletzten Personen, musste die Polizei über die Weihnachtsfeiertage in der Uckermark ausrücken. Bei Kontrollen wurden ein betrunkener und ein unter Drogeneinfluss stehender Fahrer aus dem Verkehr gezogen. Siebenmal wurde die Polizei wegen Ruhestörungen gerufen.

Garagentor aufgebrochen

Eberswalde. In eine Garage im Komplex Mertensstraße in Eberswalde ist eingebrochen worden. Die Eindringlinge hatten das Tor aufgehebelt. Ob sie aus der Garage, in der Baumaterialien und Werkzeuge lagerten, etwas stahlen, ist noch bisher unklar.