Polizeibericht Eberswalde vom 27.12.2017

Eberswalde (MOZ) Autofahrer schwer verletzt

Neuendorf. Bei einem Unfall auf der B 158 zwischen Neuendorf und Parstein ist am Montagabend ein Autofahrer schwer verletzt worden. Der Mann war gegen 17.30 mit seinem Mazda aus bisher ungeklärter Ursache zuerst nach rechts, dann nach links von der Fahrbahn abgekommen. Der Wagen landete im Graben. Die Feuerwehr befreite den eingeklemmten Mann aus dem Fahrzeug. Er wurde ins Schwedter Krankenhaus gebracht. Die Bundesstraße war für die Bergungs- und Rettungsarbeiten für rund zwei Stunden gesperrt.

Schweißgerät aus Transporter gestohlen

Schönow. Werkzeuge, elektrische Baumaschinen und ein Schweißgerät haben Diebe aus einem VW-Transporter in Schönow gestohlen. Um in den Wagen, der Neubrandenburger Kennzeichen hatte, zu gelangen, hatten sie die Schiebetür gewaltsam geöffnet. Die Diebe hinterließen einen Schaden in Höhe von rund 8000 Euro.

Garagentor aufgebrochen

Eberswalde. In eine Garage im Komplex Mertensstraße in Eberswalde ist eingebrochen worden. Die Eindringlinge hatten das Tor aufgehebelt. Ob sie aus der Garage, in der Baumaterialien und Werkzeuge lagerten, etwas stahlen, ist noch unklar.

Ermittlungen nach Brand

Werneuchen. Eine Garage auf einem Wohngrundstück in der Lindenstraße in Werneuchen ist am Montag in Brand geraten. Die Feuerwehr konnte die Flammen schnell löschen. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 1000 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt noch zur Brandursache.