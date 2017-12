Ein Bayer in Oranienburg

Marion Voigt

Oranienburg (MOZ) Dass Brandenburger nach Bayern ziehen, ist normal. Dass hingegen Bayern nach Brandenburg ziehen, ist eher die Ausnahme. Martin Schrödl zählt zu diesen Ausnahmen. Er ist im Spätsommer 2015 von München nach Oranienburg gezogen und lebt im Ortsteil Sachsenhausen. Seine Entscheidung hat er nicht bereut. Im Gegenteil: "Ich fühle mich angekommen und richtig heimisch. Die Menschen hier sind sehr aufgeschlossen, freundlich und tolerant. Wir sind hier gut aufgenommen worden."

Martin Schrödl hat mit seinen 48 Jahren bereits viel von der Welt gesehen. Seine berufliche Entwicklung als IT-Spezialist hat ihn auf alle Kontinente. Auch Deutschland kennt er aus dem Effeff. Was ihn bewog, sein kleines Reihenhaus im Münchner Westen gegen ein Haus an der Havel in Sachsenhausen zu tauschen? "Wir hatten seit Jahren Freunde in Oranienburg und besuchten diese immer einige Male im Jahr. Die Stadt hat mir und meiner Frau stets gefallen. Als wir dann hörten, dass in Sachsenhausen ein Baugebiet an der Havel entwickelt wird, haben wir uns für den Kauf eines Grundstücks entschieden." Für ihn sei es letztlich egal, wo er lebe, denkt er laut nach. "Ich kann von überall aus arbeiten, Hauptsache ich habe Internet, einen Computer und einen Flughafen in Reichweite."

Mit seiner Firma Schroedl IT hat sich der Sachsenhausener auf Internet-Lösungen für Unternehmen spezialisiert. Sein Betrieb deckt das ganze Spektrum der IT-Dienstleistungen im Microsoft Umfeld ab.

Bereits als Schüler hatte Martin Schrödl seine Leidenschaft zu Elektronik entdeckt. Von seinem ersten selbst verdienten Geld in Höhe 1000 DM kaufte er sich einen Commodore C 64 und bastelte an diesem herum. Mit 16Jahren entwickelte er während seiner Lehre zum Elektroinstallateur für seinen Arbeitgeber ein computergestütztes System zum Management des Lagerbestandes. Das brachte ihm eine Einladung zu IBM in den USA und einen Titelartikel in deren Mitarbeiterzeitschrift ein. Er lernte Bill Gates kennen, bekam ein Jobangebot. Doch er kehrte lieber zurück nach Deutschland ("Mein Englisch war nicht so gut."), beendete die Lehre und fing bei einer Firma an, die sich auf elektronische Steckverbinder spezialisiert hatte. Mit 20 Jahren machte er sich selbstständig.

Neben seinem Beruf war und ist ihm auch immer gesellschaftliches Engagement wichtig. In München gehörte er den Freimaurern an. Zudem unterstützte er die Feuerwehr, zu der er seit Kindheitstagen ein besonderes Verhältnis hat. Ob in seinem bayerischen Heimatdorf oder an späteren Wohnsitzen - eine Mitgliedschaft bei den Schützlingen des heiligen Florian war für ihn stets ein Muss. Da verwundert es nicht, dass er auch in Sachsenhausen bei den Feuerwehrkameraden mit von der Partie ist. Er unterstützt den Förderverein, ist in der Kinder- und Jugendarbeit aktiv und ist obendrein als Maschinist der Fahrer von Löschfahrzeugen. Martin Schrödl ist außerdem Mitglied im Lions Club Oranienburg. Mit seiner Frau Annett hat er darüber hinaus im Rahmen der Initiative World Vision "Zukunft für Kinder" drei Patenschaften übernommen.

Warum ihm helfen so wichtig ist, erklärt er so: "Wenn es dir gut geht, sollst du andere daran teilhaben lassen", verrät Martin Schrödl seine Maxime. "Wenn man gibt, kommt das Glück stets zu einem zurück."

Sein Wohlergehen teilt er in Oranienburg übrigens nicht nur mit Feuerwehr und Lions Club. Vielmehr bietet er auch Vereinen und Organisationen unentgeltlich Cloudlösungen an: die Oranienburg.City. Über diesen Server können die Vereine kostenlos Fotos teilen und ihren Email-Verkehr abwickeln.

2018 sind es bereits drei Jahre, dass Martin Schrödl in Sachsenhausen ein neues Zuhause gefunden hat. In dieser kurzen Zeit hat er sich bestens eingelebt und in das Gemeinschaftsleben eingebracht. Er ist bekannter als manch Alteingesessener.