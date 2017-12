Aufführung statt Predigt

David Leeuwestein

Neuruppin (MOZ) Traditionen gibt es viele rund um das Weihnachtsfest. Eine, von der nur die wenigsten wissen, ist der Gottesdienst der Jungen Gemeinde Neuruppin an Heiligabend um 10 Uhr abends in der Ruppiner Klosterkirche.

Dabei können die Jungen Evangelen durchaus mit ihren erwachsenen Glaubensbrüdern mithalten. Man wolle jedoch gar nicht so sein wie die Großen. "So ein Weihnachtsgottesdienst soll bunt und fröhlich sein und zum Nachdenken anregen", erklärt Eckhard Häßler, Kreisjugendwart der Gemeinde, den Anspruch der jungen Gläubigen.

Auch dieses Jahr gaben sich die Jugendlichen bei der Gestaltung ihrer Weihnachtsandacht wieder gewohnt kritisch. "Weihnachten geht alle an", lautete der Titel des Weihnachtsspiels, das die jungen Gemeindemitglieder an die Stelle der Predigt treten ließen. In diesem erzählten die jungen Gläubigen ihre Version der Weihnachtsgeschichte. Eine, die in unserer Zeit spielt.

So machen sich zwar auch in dieser Geschichte wieder drei Sterngucker auf die Suche nach einem neugeborenen Kind, jedoch trafen die Astrologen dabei auf gänzlich andere Menschen. Waren es die Pfleger eines überfüllten Altersheims, der reichste Mann der Stadt oder ein rechtspopulistisches deutsches Ehepaar. Die jungen Gläubigen nahmen die verschiedenen Probleme und Charaktere unserer modernen Gesellschaft auf und karikierten sie gekonnt. Schließlich begegneten die drei Astrologen wie in der Bibelgeschichte auch den erleuchteten Hirten. Ihren König konnten die Sterngucker in den Erzählungen der Arbeiter jedoch nicht wiedererkennen. So feiern die Hirten letztendlich alleine die Geburt Jesu im Stall.

Als das Licht schließlich erlischt, herrschte erwartungsvolle Stille im Kirchenschiff. Kommt da jetzt noch was? Sind die Astrologen jetzt gar nicht angekommen? Man konnte die Fragen förmlich aus den Gesichtern der irritierten Zuschauer lesen.

"Kommen wir an Weihnachte noch wirklich an?", fragte Eckhard Häßler die Gäste schließlich. "Was wäre, wenn Jesus jetzt gerade hier wäre. Würde uns das überhaupt passen?", fragte er weiter. "Wir haben doch schon lauter Geschenke eingekauft und unsere Verwandten eingeladen. Ist da überhaupt noch Platz?"

Als die Veranstaltung schließlich zu Ende ging, zeigten sich die Zuschauer mehr als angetan. "Ich fand das Krippenspiel wunderschön. Dieser Gottesdienst führte einem noch einmal vor Augen, warum wir Christen sind.", sagte etwa Nils Duppel. "Es war wirklich schön. Es wird einem bewusst, wie gut es einem eigentlich geht", ergänzte Bettina Bose. Trotzdem gehe es bei der Weihnachtsandacht vor allem um die Mitwirkenden, erklärte Eckhard Häßler nach Ende der Veranstaltung. "Die Jugendlichen machen sich ihre Gedanken und nehmen automatisch etwas daraus für sich mit", erzählte er.

Um die Zukunft des Weihnachtsspiels sieht es jedoch düster aus. Schon dieses Jahr hatten die Beteiligten Mühe, ausreichend Mitspieler zu finden. Dies lege vor allem daran, dass sich immer weniger Konfirmanden für das Spiel begeistern ließen, so Eckhard Häßler.

Wer neugierig auf die Junge Gemeinde geworden ist, kann zum Schachspielen im Café Hinterhof am 8.Januar um 15 Uhr oder bei den Treffen der Jugendlichen dienstags um 19 Uhr vorbeikommen.