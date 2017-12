82 Lebensretter am zweiten Weihnachtsfeiertag

Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) Es war noch nicht einmal ganz 9 Uhr, da fuhr der Fahrstuhl des Krankenhauses bereits mehrmals zum Festsaal hoch. Dort wartete am zweiten Weihnachtsfeiertag nämlich der Blutspendedienst des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) auf viele Freiwillige. Nach etwa vier Stunden wurden 82 Blutspender gezählt, darunter drei Erstspender.

"Das ist ein sehr gutes Ergebnis", freut sich Kerstin Busch vom DRK, die an alle die Anmeldebögen ausgeteilt hat. Um seinen Versorgungsauftrag erfüllen und Kliniken oder beispielsweise onkologische Praxen jederzeit mit den überlebenswichtigen Präparaten versorgen zu können, hatte das DRK in Berlin und Brandenburg auch in diesem Jahr rund um die Feiertage Sonderblutspendetermine angeboten. Einen davon in Eisenhüttenstadt. "Hier lohnt es sich immer", sagt eine Schwester beim Blutabnehmen. "Gemessen an der Einwohnerzahl, haben wir hier immer gut zu tun."

Das bekommen die Spender im Krankenhaus auch am zweiten Weihnachtsfeiertag zu spüren. Da heißt es nämlich: Schlangestehen und warten. Eine Stunde braucht der ein oder andere schon - von der Anmeldung über die Bestimmung des Sauerstoffwertes im Blut und die ärztliche Vorkontrolle bis hin zur Liege und zur Nadel.

Zum 62. Mal ist Rainer Thonke an diesem Tag zum Aderlass. "Es ist die fünfte Spende in diesem Jahr", erzählt der 53-Jährige bei der Anmeldung. Wie es dazu kam, dass er sein Blut freiwillig hergibt, und zwar immer wieder? "Das habe ich von meinem Vater mitbekommen, der war auch Blutspender." Zudem gehe es ihm nach den Spenden gut. "Außerdem wird ja so auch regelmäßig die Gesundheit überprüft", betont er. Denn das Blut wird genauestes analysiert. Das Ergebnis über beispielsweise Cholesterin- und Zuckerwerte bekommt der Spender in regelmäßigen Abständen mitgeteilt. 500 Milliliter werden pro Termin abgenommen, innerhalb von 15 Minuten sollte der Spendenbeutel voll sein.

Die neunjährige Lena schaut sich das alles mit großem Interesse an. Sie selbst darf noch nicht spenden. Aber ihr Vater nimmt sie regelmäßig mit. Während Marco Thoms (37) am zweiten Feiertag bereits seine 37. Spende absolviert, bleibt Töchterchen Lena dennoch zurückhaltend. Auf die Frage, ob sie später auch spenden möchte, sagt sie etwas ängstlich: "Ich denke nicht." Thoms selbst will mit seinem Blut vor allem helfen. "Das ist doch wichtig." Zudem treffe man immer wieder auch Bekannte bei den Terminen. Am Ende gibt es für alle Spender einen Imbissbeutel und eine DRK-Taschenlampe als Dankeschön.