Torreiche Bescherung im Aquarium

Jörg Matthies

Schwedt (MOZ) Tradition mit Veränderung: Alle Jahre kurz vor dem Fest treffen sich die Wasserballer der SSV PCK zum Weihnachtsmatch. Diesmal trug es erstmals internationalen Charakter - und vor allem war es eher sportlich als spaßig dominiert. Durchaus nicht gerade zur Erbauung der unterlegenen Gastgeber.

Gern nahmen die SSV-Wasserball-Verantwortlichen die Zusage des polnischen Vereins Arkonia Szczecin an, zum vorweihnachtlichen Vergleich ins abendliche Aquarium-Sportbad zu kommen. Die Rahmenbedingungen: 31 Grad Luft-, 28 Grad Wassertemperatur - fürs Publikum, in dem so manch Vater und Mutter der U-13/U-15-Vertretung, Freunde, Bekannte und Verwandte zu entdecken waren, eine schweißtreibende Angelegenheit.

Für das Nachwuchs-Team der SSV PCK gab es zum Auftakt eine megaschwere Aufgabe: Schon rein körperlich waren ihnen die national sehr erfolgreich spielenden Gäste aus dem Nachbarland deutlich überlegen. Doch der Gastgeber zeigte vollen Einsatz, besaß in Janne Havenstein einen Keeper, der sich zusehends steigerte, und in Hannes Opitz einen zweifachen Torschützen. Zu Beginn der viermal acht Minuten waren die Stettiner schnell in Führung gegangen, doch Opitz glich zum 1:1 aus.Dann gab es eine längere Gastgeber-Durststrecke: In jenen 30 Sekunden, die man jeweils für einen Angriff zur Verfügung hat (vergleichbar mit den 24 Sekunden beim Basketball), kamen die SSV-Jungen nur selten gefährlich vor das Gäste-Tor.

Das polnische Team, überaus engagiert vom Trainer angetrieben, war wesentlich durchsetzungsfähiger - nach zwei Vierteln hieß es 1:9. Der dritte Abschnitt begann mit dem zweiten Opitz-Treffer (2:9). Trotz schwindender Kräfte verteidigte der Gastgeber nun auch wesentlich besser. Nur vier Gegentreffer gab es im dritten Viertel, ganze zwei im letzten. Am Ende stand ein 2:15 zu Buche, doch die süße Belohnung gab es für alle Spieler unabhängig vom Endstand.

Schwedt: Janne Havenstein, Lukas Timm, Florian Görmann, Niclas Arnusch, Tom Gutenschwager, Nick Sawadski, Artur Nier, Hannes Opitz, Niklas Stredagk, Jannes Krasa

Kurz danach sollte die Bewährungsprobe für das Erwachsenen-Team folgen. Gegner Arkonia bestreitet im Nachbarland Punktspiele in der Masters-Bundesliga, war aber trotzdem von der Spielstärke her nicht einzuschätzen. Spätestens nach den ersten acht Minuten wusste man auf Seiten der SSV PCK Bescheid. Halb frustriert, halb spaßig kommentierte ein Spieler in der Pause: "Man sollte sich schon etwas besser angucken, wen man da zum Freundschaftsspiel einlädt." Die Mienen der Spieler sprachen Bände angesichts des 0:9-Zwischenstandes nach dem Startviertel.

Justus Eichhorn ließ die PCK-Mannen mit dem 1:9 nach 19 Sekunden im zweiten Viertel hoffen, René Nöldner gelang später ein sehenswerter Treffer zum 2:14 - die Gäste-Dominanz aber blieb zunächst. "Abschießen" lassen wollten sich die Oderstädter vor ihrem Publikum dann aber auch nicht. Und siehe da: Sie entschieden das dritte Viertel mit 3:2 für sich, als Sven Marschalek und Xaver Karl (2) aus einem 2:16 ein 5:16 machten. "Das war unser Drittel! Jetzt lassen wir ein 11:0 folgen!", hieß es scherzhaft vom Beckenrand.

Nun gut: Das gelang freilich nicht. Zwar fischte Fabian Bruck im Kasten noch den einen oder anderen Ball stark weg, aber den Treffern von Fabian Opitz und Sven Marschalek hatten die Polen noch sechs eigene Tore dagegengesetzt. 7:22. Ein ernüchterndes Resultat, was aber Wasserball-Chef Steffen Opitz nicht davon abhielt, mit den Gästen erste weitere Pläne für eine Zusammenarbeit zu schmieden.

"Wir sind in Halle beim U-15-Turnier erstmals auf Arkonia getroffen und haben dort sportliche Kooperationsbande geknüpft. Ich durfte dann während der Aquarium-Schließzeit in Szczecin Training machen. Beim After-Match-Piwo haben wir nun das weitere Vertiefen unserer sportlichen Beziehungen vereinbart. Für Februar sind wir nach Szczecin eingeladen worden und für Juni die U 15", informierte Opitz.

Schwedt: Fabian Bruck, Ole Schwenzon, Michael Netzlaff, Xaver Karl, René Nöldner, Marvin Nass, Robby ("Bocki") Böse, Sven Marschalek, Fabian Opitz, Tim Hermerschmidt, Erik Kurpiuhn, Niclas Gayk, Nico Steinke, Justus Eichhorn, Benedikt Fischer, Karl Kuchenbäcker