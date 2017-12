Gastgeber VCA hofft auf gutes Turnier

Ulli Müller

Angermünde (MOZ) Der Volleyball-Club Angermünde richtet am Donnerstag ab 14 Uhr in der Mehrzweckhalle am Einstein-Gymnasium zum 15. Mal den traditionellen Sparkassen-Cup aus - diesmal wird er, durch die Sparkasse Uckermark als langjähriger Partner des VCA erneut präsentiert, als Turnier mit vier Männer-Mannschaften der Leistungsebene Uckermark- bis Landesliga ausgetragen.

Der kleine Wettstreit zwischen den Jahren kann den Teams als Vorbereitung auf die nächsten Punktspiele in den jeweiligen Ligen dienen.Mit dabei sind aus Märkisch-Oderland wie bisher immer der TKC Wriezen als Titelverteidiger, der SV Rot-Weiß Schönow aus dem Barnim sowie aus der Uckermark die SSV PCK Schwedt und der VC Angermünde mit einem sogenannten Traditionsteam.

Im Modus jeder gegen jeden ausgetragen, gibt es also insgesamt für die hoffentlich zahlreichen Zuschauer sechs Spiele mit jeweils zwei Gewinnsätzen sowie die abschließende Ehrung mit Pokalen und Prämien. Die Veranstalter hoffen für die Fans und Teams auf gute Volleyballkost am hohen Netz bei freiem Eintritt. Für gastronomische Versorgung mit einem Imbiss sowie eine Springburg für die Kinder ist gesorgt.