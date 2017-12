Lauftreffs für Triathlon ab Mitte Januar

MOZ

Erkner (MOZ) Es ist zwar rund ein Dreivierteljahr Zeit, ehe der Stadler-Triathlon Erkner am 8. und 9. September über die Bühne geht, doch er wirft schon jetzt erste Schatten voraus. Neben den Triathlon-Distanzen (Jedermann, Olympisch und Mittel) wird es im kommenden Jahr zusätzlich zum AOK-Frauenlauf auch noch einen Stadtlauf über 5 und 10Kilometer geben.

"Um möglichst viele Läufer zu begeistern, haben wir gemeinsam mit der AOK und Polar, dem Athletic Park sowie der Sparkasse Oder-Spree einen kostenlosen Lauftreff organisiert", erklärt Marko Manthey vom Veranstalter. Der Lauftreff wird ab dem 18.Januar immer donnerstags am beziehungsweise im Sportzentrum Erkner stattfinden. Die Teilnahme ist ab 14Jahren und auf eigenes Risiko möglich.

Ein Anfängerkurs werde dann ab 18Uhr angeboten. Ziel sei es, die Teilnehmer in zehn Wochen soweit zu bringen, dass sie 30Minuten in einem moderaten Tempo durchlaufen können, um dann am normalen Lauftreff teilzunehmen. Neben den wöchentlichen gemeinsamen Training soll es einen Plan mit entsprechenden Übungseinheiten geben. Der AOK-Lauftreff für fortgeschrittene und ambitionierte Läufer beginnt dann anschließend um 19Uhr. Hier sind alle willkommen, die schon Lauferfahrung haben.

Zwei Trainer begleiten dieses Treffs und zeigen auch Fortgeschrittenen, worauf man achten sollte und welche Fehler es zu vermeiden gilt, um besser und schneller zu laufen. Werner Objartel hat lange Zeit in Düsseldorf Lauftreffs organisiert und ist Marathons sehr ambitioniert in drei Stunden gelaufen. Marco Ziechmann ist langjähriger Triathlet - Hawaii Finisher und 18-facher Ironman - mit Triathlon-C-Trainer-Ausbildung und Lauftherapeut mit Erfahrungen in der Durchführung von Laufseminaren und Trainingslagern. Zudem stellt der Athletic Park mit seinen Trainern gezielte Übungen für die Stützmuskulatur vor.

Anmeldung und weitere Informationen unter: www.erkner-triathlon.de oder Tel.: 01712752355