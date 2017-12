Im Team Marathon-Vizemeister

Hagen Bernard

Eisenhüttenstadt (MOZ) Ausgerechnet in seinem von der beruflichen Belastung her schwierigsten Jahr ist dem Eisenhüttenstädter Läufer Felix Ledwig der größte Erfolg seiner Karriere gelungen. Zusammen mit Tobias Singer und Carsten Krüger holte der für den LAC Olympia Berlin startende Eisenhüttenstädter Silber mit der Mannschaft bei den Deutschen Marathonmeisterschaften in Frankfurt/Main. "Ich habe wie im Vorjahr mit einer Medaille geliebäugelt. Doch dass es gleich Silber wird, hatte ich bei dieser Endzeit nicht erwartet. Ich hatte eher damit gerechnet, dass wir alle drei unter 2:30 Stunden bleiben müssen." Letztlich war das nur Ledwig mit 2:28:04 Stunden gelungen. Damit hatte er zwar seine am selben Ort ein Jahr zuvor aufgestellte persönliche Bestleistung um vier Sekunden verpasst, doch mit dem Resultat war er dennoch zufrieden. "Vor einem Jahr hatten wir in Frankfurt optimale Bedingungen. Dieses Mal behinderten uns orkanartige Windböen. Das wird auch der Grund sein, warum wir mit einer relativ schlechten Zeit noch Deutscher Vizemeister geworden sind."

Beim Frankfurt-Marathon hatte Ledwig mit 70 Kilogramm so wenig Masse auf die Waage gebracht wie noch nie in den zurückliegenden Jahren als Erwachsener. Als ehemaliger leistungsorientierter Tischtennisspieler hat der 1,83 Meter große Berechnungsingenieur für die Firma ISI-Automotis Berlin für seine Marathon-Klasse einen recht muskulären Oberkörper. "Das muss nicht unbedingt von Nachteil sein. Der Frankfurter Hannes Hähnel sieht auch nicht wie ein Hungerhaken aus und läuft beim Marathon eine 2:23", erklärt Ledwig. Immerhin gelingt es dem Eisenhüttenstädter immer besser, zu Höhepunkten sich seinem optimalen Wettkampfgewicht anzunähern. Derzeit sind es etwa drei Kilo mehr als im Herbst. Das dürfte zwischen den Feiertagen für seinen Ski-Urlaub in den Alpen sogar eher nützlich sein. Man friert nicht so schnell und ist nicht so anfällig für Infekte.

Die hatten Felix Ledwig zu Saisonbeginn geplagt, als für ihn der Wechsel vom Studium ins Berufsleben anstand. "Als Student hatte ich zuletzt zeitlich recht viel Spielraum. Da war die Umstellung zu einer 40-Stunden-Arbeitswoche für mich groß." Schließlich hat Felix Ledwig sein nahezu tägliches leistungsorientiertes Training beibehalten. Nach einem Tief im Frühjahr knüpfte er im Sommer an seine Resultate aus dem Vorjahr an, verbesserte so seine 5000-Meter-Bestzeit auf 15:17Minuten und verpasste eine neue im Marathon nur wegen der widrigen Witterungsverhältnisse.

"Ein dreiwöchiges Trainingslager in Kenia hatte mir viel gebracht. Da konnte ich mich wieder voll auf das Laufen konzentrieren", blickt Ledwig zurück. Nach Afrika war dieses Mal auch sein Vater Torsten mitgekommen, mit dem er vor elf Jahren mit dem Laufen begonnen hatte. Viele Jahre hatte Felix Ledwig mit seinem Bruder Robert und seinen Eltern die regionalen Läufe wie die um den Oder-Spree-Cup oder die um die Eisenhüttenstädter Stadtmeisterschaft bestritten. "Wenn es sich einrichten lässt, starte ich in meiner Heimatstadt noch." Doch seine Trainingskameraden sind in Berlin, dort stehen im neuen Jahr auch die Höhepunkte an. Das wären im Frühjahr der Halbmarathon und im Herbst der Berlin-Marathon. Nach Möglichkeit mit persönlichen Bestleistungen.