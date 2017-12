Emilia und Mika sind da

Margrit Meier

Strausberg/Rüdersdorf (MOZ) Heiligabend wird ab sofort für zwei Familien noch mehr Bedeutung haben. Denn sowohl im Strausberger Krankenhaus als auch in der Immanuel Klinik Rüdersdorf sind Christkinder geboren worden.

Emilia Eichler kam um 2.41 Uhr am Heiligen Abend in Strausberg zur Welt. Eltern des 3360 Gramm schweren und 50 Zentimeter großen Mädchens sind Kristin Eichler, die im Krankenhaus Wriezen als Krankenschwester arbeitet, und Christoph Bernau. Die Familie lebt in Altgaul. Mit Emilia wurde in Strausberg die 332. Geburt des Jahres 2017 registriert.

Jana Burmeister und Marcel Schröter aus Erkner hatten es sich nach der Bescherung gerade gemütlich gemacht, da setzten die Wehen ein. Keine zwei Stunden später, um 23.16 Uhr, erblickte der kleine Mika mit Hilfe von Hebamme Marion Telle das Licht der Welt. Jetzt freut sich die Familie auf die Rückkehr nach Hause zum großen Bruder Mattheo.