Mit Taizé-Liedern ins neue Jahr

Anett Zimmermann

Bad Freienwalde (MOZ) Die Reihen in der Kirche der Malche füllten sich am Nachmittag des Heiligabends zunehmend. Auch Engelsgesang - noch zur Probe - war zu hören. Oberin Brunhilde Börner gab Eintretenden Gesangbücher mit. Nach dem Glockengläut begann die Christvesper mit Variationen auf dem E-Klavier, gespielt von Ronny Matthes. Auch fünf Frauen an Veeh-Harfen begleiteten den Gottesdienst, bei dem doch einige Stühle leerblieben.

Dazu gab es in der Predigt von Brunhilde Börner später sogar einen direkten Bezug. Sie erinnerte darin an die nach wie vor aktuellen Botschaften des Engels in der Weihnachtsgeschichte nach Lukas, darunter "Fürchtet euch nicht" und "Euch ist heute der Heiland geboren". "Heute" bedeute auch "heute in der Malche", sagte die Oberin. Mit den aktuell 2,3 Milliarden Christen auf der Welt und deren weiter wachsenden Zahl verband sie ihre Hoffnung, dass sich der Abwärtstrend in Deutschland umkehrt und sich die Kirchen vor allem im Osten wieder stärker füllen. Nicht nur am Heiligabend.

Die Anwesenden lud sie ein, später auch am Gebet an der Krippe in der Malche-Gemeinschaft teilzunehmen. Und offen gestand sie ein, dass der alljährliche Vorsatz, sich nichts zu schenken, dort ebenfalls nicht funktioniert. "Auch wir wollen anderen eben eine kleine Freude bereiten", erklärte sie.

"Wir lieben die Ruhe hier, der Trubel ist uns sonst zu groß", sagte eine Frau, die mit ihrer Familie aus dem benachbarten Falkenberg gekommen war. Wer diese Ruhe erleben möchte, ist schon jetzt zum Jahresabschluss in der kleinen Kirche im Malche-Tal willkommen - Silvester um 17.30 Uhr zur Andacht mit Abendmahl, 20 Uhr zum Gebet an der Krippe oder/und um 23.30 Uhr zum "Übergang in der Stille", wie Brunhilde Börner es umschrieb. Ganz still werde es jedoch nicht. "Wir singen auch Taizé-Lieder", kündigte sie an.