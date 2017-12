Zusammensein im Dienst und in guter Stimmung

Einsatz im Turm: Denkmalpfleger Ulrich-Christian Dinse läutete bereits zum achten Mal an einem Heiligabend Frankfurts größte Barockglocke in der Friedenskirche. Dies geschieht jedoch elektrisch. © Foto: Winfried Mausolf

René Matschkowiak

Frankfurt (Oder) (MOZ) Fast frühlingshafte Temperaturen gab es Weihnachten 2017. Für die Frauen und Männer vom Winterdienst bedeutete dies ruhige Tage. Polizei, Feuerwehr und viele Krankenschwestern und Ärzte mussten trotzdem ihren Dienst verrichten.

OB Martin Wilke (parteilos) bedankte sich in der Frankfurter Wache in der Nuhnenstraße mit einem Präsentkorb für den Einsatz der Polizisten. "Es ist ein gutes Gefühl zu wissen, dass Sie da sind, wenn etwas passieren sollte", erklärte er bei seinem Rundgang Heiligabend durch das Revier. Frank Bonack, Leiter des Polizeireviers, zeigte dem Oberbürgermeister nicht nur die Verkehrsüberwachung am Bildschirm sondern auch die Arrestzellen des Reviers, die Weihnachten nicht gebraucht werden, so seine Hoffnung. Sieben Beamte verrichteten Heiligabend ihren Dienst.

Gutes getan wurde auch beim Weihnachtsfest der Caritas. Zum Heiligabend bei Carisatt waren Menschen eingeladen, die allein sind oder sich eine Weihnachtsfeier nicht leisten können. Zu Gast waren neben dem Leiter der Singakademie Rudolf Tiersch, der aus den Gästen einen Chor formte, die Weihnachtslieder zum Besten gaben, auch Sozialdezernent Jens Marcel Ullrich (SPD), Markus Derling (CDU), Beigeordneter für Stadtentwicklung, Bauen, Umweltschutz und Kultur und CDU-Bundestagsabgeordneter Martin Patzelt.

Wer der Weihnachtslieder überdrüssig war, traf sich am ersten Feiertag unter anderem in den Messehallen zur traditionellen Homecoming Party. Nicht nur weitgereiste Weihnachtsgäste trafen sich hier, sondern auch viele Frankfurter nutzten die Gelegenheit sich mit Freunden aus der Stadt zu verabreden.

Der städtische Denkmalpfleger Ulrich-Christian Dinse, Vorstandsmitglied des Ökumenischen Europazentrums, läuteteHeiligabend inzwischen zum achten Mal an diesem Festtag Frankfurts größte Barockglocke in der Friedenskirche. Dies geschieht jedoch elektrisch. Die Glocke mit einem Durchmesser von 144 Zentimetern und einem Gewicht von etwa einer Tonne wurde 1674 von Franziskus Voillard in Frankfurt gegossen.