Der Staat hackt zurück

Igor Steinle und Stefan Kegel

Berlin (MOZ) Seitdem Angriffe internationaler Hacker auf Wirtschaft und Politik zur Tagesordnung gehören, fordern deutsche Politiker, Server im Ausland in Gegenwehr angreifen zu dürfen. Experten sind skeptisch.

Die Beamten im Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) können sich über zu wenig Arbeit wahrlich nicht beschweren: 52 000 E-Mails mit gefährlicher Schadsoftware erhält allein die Bundesverwaltung durchschnittlich jeden Monat. Spätestens aber seitdem das Datennetz des Bundestags 2015 von aller Wahrscheinlichkeit nach russischen Hackern gekapert wurde, ist für deutsche Sicherheitspolitiker Schluss mit lustig. Es geht nicht mehr länger nur um den Schutz vor Viren, Trojanern und Cyberattacken. Die Richtung soll sich umkehren: "Wir müssen in der Lage sein, den Gegner anzugreifen, damit er aufhört, uns weiter zu attackieren", fordert Verfassungsschutz-Präsident Hans-Georg Maaßen. Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) geht noch weiter: Notfalls müsse man "feindliche Server zerstören", wenn empfindliche Daten gestohlen worden seien. Deutschland müsse zum "digitalen finalen Rettungsschuss", zu "Hack Backs" in der Lage sein.

Dies jedoch ist unter Experten aus zahlreichen Gründen umstritten. Einer davon ist, dass Angriffe aus dem Internet eines gemeinsam haben: Auf die Schnelle lässt sich nicht feststellen, woher sie kommen. Erst recht, wenn man es mit Profis zu tun hat: "Denen muss man zutrauen, dass sie absichtlich falsche Fährten legen - nicht nur, um von sich abzulenken, sondern auch, um andere zu belasten", schreibt Timo Steffens, Vizechef der Eingreiftruppe des BSI, im Computer-Fachmagazin "c't". Das gelte umso mehr, wenn Militär und Geheimdienste involviert seien.

Sogenannte "False-Flag-Aktionen" sind im Internet keine Seltenheit. Und es kostet Zeit, sie nachzuverfolgen. Allein 150 bis 200 Tage dauert es im Durchschnitt, bis die meisten Cyberangriffe überhaupt als solche erkannt werden, sagt der amerikanische IT-Forscher John Davis. Gestohlene Daten können in diesem Fall nicht mehr zurückgeholt oder vernichtet werden. Sie liegen kopiert auf unbekannten Servern weltweit.

Was also, wenn etwa das Cyber-Kommando der Bundeswehr in Gegenwehr vorschnell die falschen Server lahmlegen würde? "Andere Staaten könnten darin einen militärischen Angriff sehen und entsprechend antworten; und das aufgrund eines Vorfalls, hinter dem auch kriminelle Hacker stehen könnten", gibt Stefan Heumann, Cybersicherheits-Experte bei der Stiftung Neue Verantwortung, zu bedenken. Ähnlich sieht man es in Teilen der SPD: "Wenn wir da alle hochrüsten, tun wir der internationalen Sicherheit keinen Gefallen", sagt Digitalpolitikerin Saskia Esken. Wahrscheinlich landet das Thema bei kommenden Koalitionsverhandlungen auf der Tagesordnung.

Das befürchtet auch der Digitalexperte der Grünen, Konstantin von Notz. "Mit ihren Plänen betreten Union und SPD verfassungsrechtlich extrem dünnes Eis." Hintergrund der Sorgen ist unter anderem die Unklarheit, wer überhaupt solche Angriffe führen können soll - das Cyber-Kommando der Bundeswehr, das Bundeskriminalamt, gar der Bundesnachrichtendienst? Da Sicherheit eigentlich Ländersache ist, müsste dafür das Grundgesetz geändert werden. Im Falle des Bundesnachrichtendienstes wäre darüber hinaus die historisch gewollte Trennung von Polizei und Geheimdienst infrage gestellt.

"Statt unsere digitalen Infrastrukturen besser zu schützen und klare Zuständigkeiten innerhalb der Bundesregierung zu schaffen, erleben wir seit Monaten ein Windhundrennen verschiedener Ministerien, die sich gegenseitig mit Vorschlägen für einen neuen Cyberwar überbieten", schimpft von Notz.

Auch im Auswärtigen Amt ist man wenig begeistert über den Vorstoß des Innenministeriums. "Es ist unsere Aufgabe, internationale Abkommen über dieses Thema zu verhandeln", ärgert man sich am Werderschen Markt in Berlin. Die Diplomaten befürchten, dass die Kollegen aus dem Innern diese Bemühungen mit ihrem lautstarken Vorstoß konterkarieren könnten.

Diese machen derweil bereits Nägel mit Köpfen. Um in fremde Smartphones oder Computer eindringen zu können, hat das Innenministerium in diesem Jahr die Zentrale Stelle für Informationstechnik im Sicherheitsbereich (Zitis) ins Leben gerufen. In München sollen Forscher Schwachstellen auskundschaften und Verschlüsselungstechnologien knacken. Dies halten Experten allerdings für problematisch: Die staatlichen Hacker würden Sicherheitslücken ausnutzen, für deren Schließen der Staat eigentlich sorgen müsste. Für Sven Herpig, Leiter des "Transatlantischen Cyber Forums", bedeutet das: "Man opfert die IT-Sicherheit und damit ultimativ die nationale Sicherheit für den trügerischen Schein öffentlicher Sicherheit."

Wie mächtig schief das staatliche Ausnutzen solcher Sicherheitslücken gehen kann, beweist die Panne, die dem US-Geheimdienst NSA im Mai unterlief. Die Sicherheitslücke im Microsoft-Betriebssystem Windows, die sie jahrelang ausgenutzt hatte, fiel Ganoven in die Hände, die daraufhin mit der Erpressungssoftware "WannaCry" weltweit Hunderttausende Rechner in Unternehmen, Bahnhöfen und Krankenhäusern verschlüsselten. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Stefan Kaufmann fragt sich deshalb: "Wenn sich schon die NSA mit dem Schutz ihrer Werkzeuge so schwer tut, wie ist es dann um den Schutz der Cyberwaffen der Bundeswehr bestellt?"