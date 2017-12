Anmeldungen für die Grundschulen

Andrea Linne

Panketal (MOZ) Aktuell können Kinder im Sekretariat der Grund- und Oberschule Schwanebeck noch bis zum 28. Februar für die Schule angemeldet werden. Das ist immer montags bis donnerstags von 7.30 bis 14 Uhr möglich, außer in den Ferien.Unter www.grund-oberschule-schwanebeck.de lassen sich die nötigen Dokumente herunterladen, die ausgefüllt mitzubringen sind. Dort finden sich auch die Termine und Informationen zur Schulaufnahme. Für die Grundschule Zepernick in der Schönower Straße 43 bis 47 ist das ab 4. Januar bis 1. Februar und 13. bis 28. Februar erwünscht. Unter 030 9446117 lassen sich im Sekretariat auch Termine vereinbaren. Von Montag bis Donnerstag ist von 9 bis 15 Uhr, am Freitag bis 13 Uhr, geöffnet. Die entsprechenden Anmeldebögen finden Eltern für die Eleven, die 2018 zur Schule kommen, auch unter www.grundschule-zepernick.de.