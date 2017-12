Ärger um geforderten Kreisverkehr

Anett Zimmermann

Wriezen (MOZ) Einen Kreisverkehr vor dem Wriezener Rathaus forderte Wilfried Rödel in der Einwohnerfragestunde der jüngsten Sitzung der Stadtverordneten. Bereits zum vierten oder fünften Mal, echauffierte er sich. Er warf der Verwaltung Untätigkeit vor und kritisierte den Umgang mit dem aus seiner Sicht berechtigten Wunsch der Bürger. Der Wriezener hält den Kreisverkehr auch mit Blick auf das Evangelische Johanniter-Gymnasium aus Gründen der Verkehrssicherheit für unbedingt notwendig und verwies auf jährlich fünf bis sechs Unfälle an der Kreuzung von Freienwalder Straße und Steuerstraße. Bürgermeister Uwe Siebert (parteilos) habe, so Rödel weiter, versprochen, sich für den Kreisverkehr einzusetzen. Deshalb wollte er nun wissen, wann der Landkreis von der Idee informiert worden ist und wie dieser reagiert hat.

Laut Kämmerin Angelika Kerstenski sei die Anfrage zu Jahresbeginn 2017 gestellt worden. "Die Absage kam prompt", sagte sie. Der Kreisverkehr habe keine Priorität. Die Anfrage sei allerdings an den zuständigen Landesbetrieb Straßenverkehr gegangen, ergänzte Stadtverordnetenvorsteher Wolfgang Skor.