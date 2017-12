Dichterschlacht im Kleist Forum

Heinz Kannenberg

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Märkische Oderzeitung präsentiert am 13. Januar um 20 Uhr im Kleist Forum zum vierten Mal "Best of Poetry Slam". Poetry Slam ist, wenn sich Dichter und Poeten, Geschichtenerzähler und Proleten, die Mutigen und die Wilden, die Nerds und die Stillen begegnen und nur mit Worten und Gesten gegeneinander antreten. Der Preis? Nichts weniger als Adrenalin und Applaus, Euphorie, ein Publikum, das entscheidet, ob das gerade Quatsch oder Rausch, kurzum: ob dieser Text vielleicht die beste Geschichte aller Zeiten ist. Das Publikum entscheidet.

Poetry Slammer füllen in Großstädten ganze Hallen, manchmal sogar Stadien. Sie sind längst keine Nische mehr, sie sind schon lange das Phänomen, das sie eigentlich schon immer waren. Sie jonglieren mit wilden Ideen, ihr Rhythmus ein Beat aus Sätzen und ihre Geschichten ein Feuerwerk aus Wortschätzen. Einige der besten unter ihnen werden am 13. Januar auf der Bühne des Kleist Forums stehen.

Fünf Top-Poeten treten beim "Best of Poetry Slam" in einer Dichterschlacht im Frankfurter Kleist Forum gegeneinander an, moderiert von einem der beliebtesten Slam-Moderatoren, Ken Yamamoto. Er gehört seit Jahren zu den großen Namen der deutschsprachigen Poetry Slam Szene. Zu seinen Gästen gehören der Berliner Julian Heun, der Leipziger Rainer Holl, der Berlin/Brandenburg-Slam-Meister 2016 Noah Klaus, Theresa Hahl sowie Jule Eckert.

"Best of Poetry Slam": 13. Januar, Sonnabend, 20 Uhr, Kleist Forum. Tickets gibt es für 17 und 15 Euro, 10 Euro (Kinder/Jugendliche) sowie 34 Euro (Familienticket) an der Kasse im Kleist Forum und in der MOZ-Geschäftsstelle in der Paul-Feldner-Straße 13