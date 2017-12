Zufriedene Händler und Besucher

Volkmar Ernst

Liebenberg (MOZ) Frank Laube heißt der aktuelle Liebenberger Weihnachtsmann, und eines steht fest: Die Kinder lieben die stattliche Erscheinung mit dem weißen Rauschebart, wenn er in seinem roten Mantel auf dem Schlosshof unterwegs ist.'

Begeistert und aufgeregt gehen die vierjährige Sophie und die sechsjährige Lilly auf den Weihnachtsmann zu. Da er nicht beide Kinder gleichzeitig auf den Arm nehmen kann, immerhin hat er den Geschenke-Sack auch noch in der Hand, beugt er sich zu den Kindern hinunter, damit sie ihm ihre Wünsche ins Ohr flüstern können. "Ein neues Laufrad für meinen Hamster", kommt es prompt von Sophie. Lilly ist dagegen noch unschlüssig. "Dann überleg' nochmal", sagt er und schenkt den Kindern kandierte Äpfel. "Weihnachtsmann auf Gut Liebenberg zu sein, das ist ein stressiger Job", das gibt Frank Laube gern zu. Doch Spaß macht er eben auch, und so wird er im kommenden Jahr auf dem weitläufigen Gelände vielleicht wieder als solcher unterwegs sein. Im normalen Leben ist Laube bei einer Berliner Wohnungsbaugesellschaft angestellt. Für den Job in Liebenberg hat er sich beworben, weil ihn sein Nachbar darauf gebracht hat. Der hatte im vergangenen Jahr den roten Mantel an, musste dieses Jahr jedoch krankheitsbedingt auf die Bewerbung verzichten. Bereut hat Laube die Bewerbung nicht. "Allein die glänzenden Augen, wenn die Kinder dich ansehen, sind das wert", sagt er. Wie viele Kinder er auf dem Arm hatte? "Ich habe irgendwann einfach aufgehört zu zählen." Das gilt im übertragenen Sinn auch für die Namen. "Da waren welche dabei, die hätte ich bestimmt nicht mal schreiben können", ergänzt er, lacht und wendet sich seinem nächsten Besucher zu. Das ist die achtjährige Lisa, die den Weihnachtsmann um ein Foto bittet. "Kein Problem", sagt der Mann in Rot und nimmt sowohl Lisa als auch Mutter Ute in den Arm. Die kommen aus Dorf Zechlin und sind nicht zum ersten Mal hier. "Der Weihnachtsmarkt ist einfach toll. Es gibt Geschenkideen, und dann duftet es überall so herrlich", erzählen Mutter und Tochter. Andere Gäste kommen aus der Umgebung, aber eben auch aus Berlin, Oranienburg und Glienicke, aus Neuruppin und sogar aus Bremen. Dazu muss ergänzt werden, dass der Bremer gerade in Schmachtenhagen zu Besuch ist.

Einen richtig langen An- und Abfahrtsweg müssen Karin und Klaus Camp in Kauf nehmen, um ihre Skulpturen aus Stoff, Holz und Edelstahl feilzubieten. Alles Unikate, manche beleuchtet, andere kunstvoll verziert. Die beiden kommen aus Schladen im Harz und sind morgens und abends je drei Stunden mit dem Auto unterwegs. "Aber das machen wir gern. Der Liebenberger Markt ist etwas Besonderes, und wenn wir nichts verkaufen würden, dann wären wir auch nicht mehr dabei", sagt Karin Camp.

Gut zweieinhalb Stunden sind die "Mönche" aus Salzwedel unterwegs, um für ihre Baumkuchen mit einer Schaubackvorführung zu werben und diesen danach zu verkaufen. Die Alternative zum Süßen bietet am Stand nebenan Frank Winkler von der Straußenfarm in Neulöwenberg an. Der Renner neben den flauschigen Federn bei ihm sind die Straußen-Bockwürste.