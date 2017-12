Gewinner stehen fest

Christian Schoenberg

Rheinsberg (MOZ) Der 2016 zum ersten Mal gestartete Rheinsberger Adventskalender hat auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Bewohner der Stadt zum Mitmachen animiert. Mit der Auslosung der 24Preise war am Sonntagmorgen die von Rheinsberger Unternehmen ins Leben gerufene Veranstaltungsreihe zu Ende gegangen.

Die Namen der Gewinner sind ausgerufen worden. Wer zur Verkündung vor Ort war, konnte den Preis gleich mitnehmen. Alle anderen Teilnehmer, die als Gewinner gezogen wurden, erhalten demnächst glücklich machende Post.

Vom 1. bis zum 24. Dezember hatte ein Team von Rheinsberger Gastronomen, Vertretern von Kultureinrichtungen und Vereinen sowie Mitarbeitern von Unternehmen und nicht zuletzt von der Stadt Rheinsberg ein Programm entwickelt, indem an jedem der 24 Dezembertage zu einer Veranstaltung eingeladen wurde. So gab es ein "Tresenverhör" mit der Kabarettistin Jane Zahn in der Gaststätte "Zum jungen Fritz", "Badespaß" im Maritim-Hotel, Plätzchenbacken in der Bäckerei Janke, eine "Musikalische Märchenstunde" im Haus der Stadtgeschichte und vieles mehr.

Dabei konnten die Teilnehmer Karten mit ihren persönlichen Daten ausfüllen, die in einen Losbehälter eingeworfen an einer Tombola teilnahmen. Am 24.des Monats zog Rheinsbergs Bürgermeister Jan-Pieter Rau(CDU) dann die Gewinner. Dabei griff das Stadtoberhaupt aber nicht persönlich in den Lostopf: Als Glücksfee fungierte Marja Fischbach, ein fünfjähriges Mädchen aus Rheinsberg.

Noch am Vorabend hatte es unter dem Titel "Rock Around The X-mas Tree" im Gast- und Logierhaus "Zum jungen Fritz" die Abschlussveranstaltung mit handgemachter Musik gegeben. Neben der Rockband "The Exception" aus Neuruppin gab sich auch der Arbeitergesangverein "Vorwärts" die Ehre, bei der Partie dabei zu sein. Zu Gehör brachten die sangesfreudigen Männer Trink-, Volks- und Seemannslieder, bevor die "Katzen-omas" mit Erik und Paul Kurzke sowie Sebastian Boehlke an der Gitarre mit Rock- und Pop-Klängen für Stimmung sorgten.

Susanne Gast, die mit etlichen Mitstreitern aus den beteiligten Unternehmen und Vereinen die Veranstaltungsreihe organisiert und federführend betreut hatte, zeigte sich insgesamt zufrieden. "Wir hatten 1000 Teilnahmekarten drucken lassen, die alle verteilt wurden", erklärte die für Öffentlichkeitsarbeit zuständige Mitarbeiterin des an der Aktion beteiligten Hotels "Haus Rheinsberg". Man sei sich einig, dass auch 2018 ein solcher Adventkalender stattfinden könnte. Allerdings warte man ab, was der neue Bürgermeister Frank Schwochow für Pläne hat.