Dietmar Rietz

Angermünde (MOZ) In der Kerkower Dorfkirche bescherte das 21. Krippenspiel dem Freundeskreis Dorfkirche um Sigrid Korepkat ein volles Gotteshaus. Erzählt wurde auf der kleinen Kirchenbühne die Weihnachtsgeschichte, die mit den Worten beginnt "Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde...", auf berührende und ganz eigene Weise. Diesmal stand das Stück unter dem Motto "Glaube, Liebe, Hoffnung". Sigrid Korepkat erklärte: "Übertragen in unsere heutige Zeit bedeutet Hoffnung, es wird uns nicht alles in den Schoß gelegt, wir Menschen sind gefordert, die Geschichte wahr werden zu lassen." 16 Laiendarsteller standen auf der Bühne. Ida (5) spielte als Jüngste den Oberbefehlshaber von Herodes, Sigrid (61) als älteste Darstellerin einen Engel. Geübt hatten die Laienspieler das Stück seit Oktober. Das Bühnenbild entwarf Andrea Knie.

Nach dem berührenden Finale im Kerzenschein gab es lauten Beifall. Uwe Korepkat wünschte zum Schluss allen Gästen "Frohe Weihnachten".