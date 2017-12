Die Uckermark tanzt

Dietmar Rietz und Josefin Rogge

Schwedt/Angermünde/Gartz/ (MOZ) Die Uckermärker tanzten durch die Weihnachtsnächte.In der Nacht vor dem Heiligabend kamen zwischen 600 und 700 Partyfans zur Ü25-Party an den Uckermärkischen Bühnen. DJ Simon legte auf, flutete das Dunkel im Takt der Noten mit Musik, Licht und Nebel. Je später der Abend desto ausgelassener die Stimmung. Tanja aus Angermünde und Heidi aus Schwedt brachten sich mit Tanzen in Weihnachtsstimmung. Die Singles Gritt, Diana und Jenny wollten einfach nur "tanzen, trinken, flirten".

Zur "Knister Christmas Party" in der "Neuen Zeit" in Schwedt strömten am 1. Weihnachtsfeiertag rund 800 Tanzlustige, sagte Veranstalterin Veronika Trautsch. Beim Empfang gab es gratis Begrüßungs-Glühwürmchen. E-Rotic holte die Partymacher musikalisch in die 90er und auf den Tanzboden. Die Exotic Girl´s aus Stettin tanzten im Background auf der Bühne. DJ Simon drehte in dieser Nacht davor und danach richtig auf und schickte einen Hit nach dem anderen durch die Lautsprecherboxen.

Zum großen Wiedersehen trafen sich am Montag die Gartzer im Kanonenschuppen. Dabei wurde sich ausgetauscht über Jobs, Familienzuwachs und die unvergessenen gemeinsamen Erlebnisse. Die Tanzparty mit DJ Tristan dauerte bis in den frühen Morgen.

John Mai rollte in der selben Nacht beim Weihnachtstanz in Angermünde vor der Ehm Welk-Sporthalle den roten Teppich für gut 500 Partygäste aus. Er hatte drei Bars und 30 Mann sowie die DJ Robert und Christian von Flying Sound am Start. Und einen Kuss-Treffpunkt unterm Mistelzweig. Doreen Schmidt kam mit 16 tanzfreudigen Freunden aus Dobberzin. Zu Hause sitzen und alt werden könnten sie später. Hingucker des Abends: Der mit 700 LED-Lichtern im Tüllkleid leuchtende Weihnachtsengel.

Im Hugo startete nach Redaktionsschluss am 26. Dezember die Weihnachtsfete 2.0 als Ersatz zum Ehemaligen-Treffen der Absolventen des Lenné- und Gauß-Gymnasiums.