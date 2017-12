Wattstarke Weihnachten

Griffen als erste Band des Abends zu den Instrumenten: Julia Dreschler am Bass, Robert Wiesemann an der Gitarre und Marc Wolf am Schlagzeug sind "The Exception". © Foto: Matthias Wagner

Matthias Wagner

Eberswalde (MOZ) Weihnachten für all jene, die es etwas lauter mögen: Am ersten Weihnachtsfeiertag hieß es im Studentenclub in der Schicklerstraße bereits zum fünften Mal "Rock me". Die Wurzeln der Veranstaltung liegen in der evangelischen Jugendarbeit kurz nach der Wende. Der Verein "Rock me Magdalena" hatte das außergewöhnliche Weihnachtskonzert 2013 mit Unterstützung der Stadt nach zehnjähriger Pause wiederbelebt. Die erste Neuauflage wurde allerdings seinerzeit nicht in der Kirche, sondern im Haus Schwärzetal ausgetragen und war noch recht dünn besucht.

Da zeigte sich am Montag im Studentenclub zunächst auch kein anderes Bild. Doch wie bereits im Vorjahr nahm die Zahl der Gäste erst mit vorrückender Stunde zu. "Ein Abend für Frieden und Gemeinschaft", wie Hartwin Schulz, der die Veranstaltung gegen halb neun eröffnete, bemerkte. Vor diesem Hintergrund durfte auch ein üppig geschmückter Weihnachtsbaum, dessen Spitze eine Bierflasche zierte, vor der Bühne Premiere feiern.

Und wie im Vorjahr griffen wieder zwei Bands in die Saiten und ließen es ordentlich krachen. Zum einen die Formation "The Exception" aus Neuruppin mit Julia Dreschler, Marc Wolf und Robert Wiesemann, zum anderen gaben Tom Görlitz und Paul Hupfer als Berliner Duo "Waldmeister ist Retro" ihr Können zum Besten. Zwar ertönte diesmal kein Metalcore, es brauchte aber dennoch nicht lange, bis "die Hütte rockte". Den Anfang machte "The Exception" mit kräftigem Schalldruck und einer Mischung aus eigenen Elementen sowie American High-School-Rock. Die Titel waren allesamt Eigenschöpfungen der jungen Band. Stille Nacht war gestern, wollte man meinen. Für die drei Musiker ist es das erste Mal gewesen, dass sie an einem der Weihnachtsfeiertage konzertierten.

"Rock me Magdalena"-Vorsitzender Tobias Emmerich zeigte sich zufrieden über die gelungene Mischung. Nach der rauschenden Live-Musik gab es dann noch eine After-Show-Party für Eberswalder Nachtschwärmer. Emmerich übernahm die DJ-Rolle und sorgte für den passenden Ton.

Fortsetzung des allweihnachtlichen Rockens folgt 2018. Der Verein plane im kommenden Jahr erstmals einige gemeinsame Konzerte in Zusammenarbeit mit dem Studentenclub, verriet Emmerich am Abend.