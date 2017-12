Renate Meliß

Lobetal (MOZ) Sie kuscheln miteinander. "Wir haben uns gleich gut verstanden. Oh ja, aber wie!", erzählt Katrin Feuchtner mit leuchtenden Augen. Die 26-Jährige sitzt neben ihrem Marcel im Martin-Luther-Haus in Lobetal. Dass sie glücklich sind, sieht man ihnen an. Beide werden betreut, weil sie mit Behinderungen leben.

Dann erinnert sich die junge verliebte Frau genau: "Ich fand ihn gleich richtig schnuckelig. Als wir uns das erste Mal gesehen haben? Das war im Frühling, beim Zirkusprojekt."

Jetzt brennen Lichter in den Fenstern. Das ganze Martin-Luther-Haus ist festlich geschmückt. Davor zeigt sich ein trüber Dezembertag, und eine graue Haut liegt auf dem Mechesee gleich nebenan. Doch im Haus ist viel Wärme zu spüren. Die kommt nicht allein von den Kerzen. 20 Menschen mit körperlichen, geistigen oder psychischen Behinderungen, die in der Hoffnungstaler Stiftung Lobetal wohnen, arbeiten und leben, wirkten in diesem Jahr anlässlich des 150. Jubiläums Bethel auch an einem Projekt des Circus Roncalli mit. "Dafür konnten sich alle Bewohner der Häuser unseres Verbundes anmelden", berichtet Betreuerin Petra Gruber. Geschulte Mitarbeiter des Circus Roncalli bereiteten in einem Workshop alle vor. Geprobt wurde an mehreren Tagen.

Auch Marcel Matz hatte sich für das Projekt angemeldet. Der 32-Jährige lebt seit zwei Jahren gemeinsam mit anderen Bewohnern im Alter von 29 bis 75 Jahren im Martin-Luther-Haus. In der Wohngemeinschaft hat jeder sein eigenes Zimmer. Man teilt sich zu zweit ein Bad und zu viert eine Küche.

"Die Bewohner leben hier relativ selbstständig, stehen morgens auf, machen Frühstück und gehen zur Arbeit. Marcel ist in der Lobetaler Gärtnerei beschäftigt", fährt Betreuerin Gruber fort. Gemeinsam mit anderen sorgt er dafür, dass die Wege und Anlagen sauber sind und manchmal fahren sie geerntetes Gemüse mit einem Handwagen aus.

Das Zirkus-Projekt war für alle Teilnehmer eine spannende Angelegenheit. Während der Trainingstage konnten sich alle ausprobieren. Dann war da dieser Augenblick, als sich Marcel und Katrin begegneten. "Wir haben damals gleich gemerkt, wie die beiden sofort ganz lieb miteinander umgingen", berichtet Petra Gruber. Und deshalb durften sie auch eine Extra-Pärchen-Nummer für den Zirkus einstudieren. Später, als die beiden längst wieder jeder in seiner Einrichtung waren - Katrin lebt in der Eberswalder Einrichtung Ackerstraße 2 - kam Marcel eines Tages mit einem Zettel. Auf dem stand die Nummer von Katrin. Er fragte, ob er sie anrufen könne.

Von da an telefonierten die beiden regelmäßig. "Es waren immer lange Gespräche. Im Gegensatz zu Katrin, die immer gern viel redet, war das bei Marcel eher selten", berichtet Petra Gruber. "Oft war kein Rankommen an ihn. Doch durch den Kontakt zu Katrin änderte sich das." Es wurde beschlossen, dass Marcel sein eigenes Handy bekommt.

Der Kontakt intensivierte sich. Ab und zu trafen sie sich in der "Schuppen-Disko" im Eberswalder "Haus Schwärzetal" für Menschen mit Behinderungen. "Sie tanzten miteinander. Wir setzten uns eines Tages mit der Eberswalder Bezugsbetreuerin von Katrin in Verbindung und arrangierten, dass sich die beiden auch mal übers Wochenende treffen können." Inzwischen schafft es Marcel allein mit dem Bus von Lobetal nach Bernau. Er möchte Katrin in Eberswalde besuchen. Deshalb wird eifrig trainiert. Da nicht alle Bewohner lesen können, merken sie sich auf andere Weise den richtigen Bus und den Ort, wohin es geht und helfen sich dabei gegenseitig. Das stärkt Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen. Marcel freut sich sehr, wenn Katrin ihn besucht. Er lädt sie zum Mittagessen ins Bonhoeffer-Haus ein, am Nachmittag gehen sie spazieren und in der Alten Schmiede Kaffee trinken.

Aufgeregt sitzen sie am Tisch der großen Gemeinschaftsküche. Katrin hält mit ihren Gefühlen für Marcel nicht hinterm Berg. Immer wieder streichelt sie ihn. "Ich hab mich gleich in ihn verliebt", sagt sie, "da brauchst du doch nicht gleich rot werden." In der Eberswalder Einrichtung lebt Katrin mit vier anderen Frauen. Noch arbeitet sie in der Wäscherei der "Lebenshilfe". "Ich überleg aber, ob ich in die Nähstube wechseln kann." Sie ist stolz auf ihre neue, eigene Waschmaschine. "Ich mag Marcel sehr gern. Es wäre schön, wenn wir jeden Tag zusammen sein könnten." Vielleicht wird das eines Tages wahr.