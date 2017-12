Lachend beschert

Renate Meliß

Wandlitz (MOZ) "Es ist noch nicht mal 7 Uhr morgens Oma! Ja, Oma, Reinhold holt dich heute, wie besprochen, um 17 Uhr aus dem Altersheim ab. Und ja ... es gibt bei uns eine Gans zu essen! " Genervt versucht Irmgard, ihre Schwiegermutter am Telefon zu beruhigen. Was machte sie sich auch um diese Zeit schon Sorgen, ob alles klappen wird. Doch das Chaos ist programmiert.

Familie Eislein vom Theater am Wandlitzsee verschönte in insgesamt drei Vorstellungen mit "Eine schöne Bescherung" vielen Gästen die zurückliegenden Tage. Voll besetzt waren die Reihen. Es war wie aus dem Leben gegriffen: Da versuchte Familienvater Reinhold sich noch mitten auf dem Wohnzimmertisch am Reparieren des Staubsaugers. Die Heizung war ausgefallen, und der Kühlschrank hatte nun auch noch den Geist aufgegeben. Mit ihm war die Gans verdorben, die bereits so übel roch, dass Irmgard sie kurzerhand entsorgte. Doch woher jetzt schnell noch eine neue nehmen?

Zudem fehlte der Baum. "Das macht man immer erst zuletzt, dann ist er noch besonders frisch und nadelt nicht gleich wieder!", legte Vater Reinhold seinen Standpunkt lautstark zu diesem Thema dar. Sohn Klaus-Dieter konnte sich schwer aus dem Bett quälen, um mit seinem Teil der häuslichen Pflichten beginnen. Wieso, verdammt, sollte ausgerechnet am 24. Dezember auch noch das Auto repariert werden? Julia Horvath, Sascha Gluth, Elinor Eidt, Mike Maas und Angelika Böttiger agierten unter der Regie von Thomas Steinke temporeich und urkomisch. Das Publikum ging schwungvoll mit.

Alles blieb an Irmgard hängen. Doch nicht genug, dass Frau Nachbarin ständig neugierig an der Haustür stand, um sich Eier zu borgen und mit dem Ehegatten verschmitzte Blicke zu tauschen, auch die Tochter war tränenüberströmt mit Kind und Kegel angereist, um zu verkünden, dass sie sich scheiden lassen werde. In Familie Eisleins "stille Nacht" platzte kurz auch noch Signore Luigi, der die Heizung reparieren wollte und dann allerdings mit dem aparten Töchterlein der Eisleins gleich hinter dem Sofa versank.

Irmgard nahm schließlich die Säge zur Hand, wilde Entschlossenheit im Blick, nicht nur den Stamm des Christbaumes aufs Passende zu kürzen, sondern auch allem anderen ein Ende zu bereiten. Da tauchte Oma unverhofft per Taxi aus dem Altersheim auf, um das Chaos auf ihre eigene gnadenlose Weise eiskalt auf die Spitze zu treiben.

Im Lustspiel von Monika Hirschle wurden knallhart alle Register gezogen.

Wer heute noch "Die schöne Bescherung" sehen will, kann sich um 20 Uhr im Theater am Bahnhofsplatz 1 in Wandlitz einfinden. Kontakt: 030 4223862