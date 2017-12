Mit Blasmusik aufs Weihnachtsfest eingestimmt

Jörg Hanisch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Mittlerweile gehört das Turmblasen in der Lindenallee zu den festen Heiligabend-Ritualen der Stahlstädter. Selbst wenn das Wetter mal nicht mitspielt, sind Familien mit ihren Gästen, Verwandten und Freunden auf den Beinen und pilgern in die Innenstadt. Die einen, um ganz entspannt Musik zu hören und sich in dem rund einstündigen Konzert vom Balkon eines Hochhauses in Feststimmung versetzen zu lassen und leise mitzusingen, die anderen, um sich bei Glühwein und Punsch oder Bier zu treffen und zu unterhalten.

Der Heiligabend hat eben viele Facetten und unterliegt einer ganz besonderen Stimmung. Hinzu kommt beim Turmblasen in der Magistrale der Blick zum weithin sichtbaren Weihnachtsbaum auf dem Hochofen 5A. Und gerade in solchen Momenten denken viele an ihre Angehörigen, die auch in der heiligen Nacht ihrer Arbeit im Stahlwerk nachgehen.

So war es auch dieses Jahr, als am Heiligabend pünktlich um 16 Uhr die ersten Töne der Eisenhüttenstädter Turmbläser erklangen und alle die Augen auf den festlich geschmückten Hochhausbalkon in der Lindenallee richteten. Für rund eine Stunde verwandelte sich die Einkaufsstraße in einen riesigen Freiluftkonzertsaal mit einem ganz besonderen Flair. Hunderte kamen und genossen diesen alljährlichen Höhepunkt vor der Bescherung.

Alles begann 1978 als Uli Boehm und sein Freund Wolfgang Galle ganz spontan und aus lauter Spaß Weihnachtslieder auf dem Balkon spielten und das großen Anklang bei den Passanten in der Lindenallee fand. Das ganze wurde zur Tradition und entwickelte sich immer mehr zu einem kleinen Volksfest vor dem Festabend.

Mit bekannten Weihnachtsmelodien begeisterten diesmal vom Balkon von Helga Boehm Chris Görlitz aus Vogelsang, Bruno Walter und Arno Märker aus Eisenhüttenstadt, Ralf und Toni Schiller aus Coschen und Heiko Reichmuth aus Fürstenwalde ihre Zuhörer unten auf der Straße. "Das ist auch für uns immer der jährliche Höhepunkt als Musiker, vor allem, wenn wir sehen, welche Resonanz dieses Weihnachtskonzert hervorruft", erzählt Chris Görlitz, während er mit einem Lächeln auf dem Gesicht verfolgt, wie sich die Lindenallee und insbesondere der Platz vor dem Hochhaus mit erwartungsfrohen Menschen füllt.

Aber auch andernorts hat das Turmblasen Tradition - in Lawitz beispielsweise. Dort spielten in diesem Jahr die Original Kaupetaler Musikanten. Veranstaltet wird das Beisammensein zur Einstimmung aufs Weihnachtsfest vom Feuerwehrverein Lawitz, der Freiwilligen Feuerwehr Lawitz, der Jugendfeuerwehr und Frauenfeuerwehrmannschaft des Ortes. Mit Feuerschale, Glühwein, Bratwurst oder Fleischspieß und der Musik ließ es sich am Dorfteich sehr gut aushalten.