Stadt will Dresdner Erfahrungen nutzen

Heinz Kannenberg

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Stadt Frankfurt setzt weiter auf Mikroelektronik. Das betonen OB Martin Wilke (parteilos) und Prof. Hans Richter, Vorsitzender der Gesellschaft zur Förderung von Wissenschaft und Wirtschaft. Beide führten kürzlich Gespräche am Mikroelektronikstandort in Dresden. Unter anderem trafen sie sich mit Dresdens OB Dirk Hilbert und dem Geschäftsführer von Infineon, Mathias Kamolz, um sich über neue Entwicklungen in Dresden zu informieren.

"Die Mikroelektronik ist für den Innovationsstandort Deutschland von zentraler Bedeutung. Viele neue Produkte werden nur durch Halbleiter erst möglich. Unsere Industrie stärkt die Konkurrenzfähigkeit vieler Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen", betonte Kamolz, der einst im Frankfurter Halbleiterwerk arbeitete. Länderübergreifende Kooperation und eine Vernetzung der Unternehmen stärke auch die Leistungskraft einzelner Mikroelektronikstandorte, stellte Dresdens OB fest.

"Die neuen Bundesländer brauchen mehr qualifizierte Arbeitsplätze und Zukunftsperspektiven für die Jugend. Im internationalen Wettbewerb können diese nur durch Innovationen realisiert werden. Ein Wettbewerb über Lohnkosten kann nicht zielführend sein", betont Martin Wilke. Für 2018 sei ein Innovationsforum zur Mikroelektronik in Frankfurt vorgesehen. Wilke und Richter wollen dieses Forum nutzen, um der Branche in Brandenburg wieder mehr Aufmerksamkeit und Unterstützung zu geben.