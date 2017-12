Dietmar Rietz

Schwedt (MOZ) Havarien infolge von undichten Wasserleitungen gab es in den letzten Jahren im städtischen Wohnheim für Obdachlose in Schwedt immer häufiger. "Eine weitere Sanierung ist deshalb dringend angezeigt", sagt jetzt die zuständige Fachbereichsleiterin Heike Voigt. Saniert worden sind 2015 bereits das Erdgeschoss und das 1. Obergeschoss in der Obdachlosenunterkunft. Küchen und Sanitärräume wurden installiert.

Die zweite Sanierungsphase hat vor wenigen Tagen begonnen. Diesmal werden neue Küchen eingebaut und die Sanitärräume in der dritten und vierten Etage saniert sowie haustechnische Anlagen (Sanitär und Elektro). Die Arbeiten erfolgen im bewohnten Zustand. Die Arbeiten dauern bis März 2018.

Für den Betrieb der Obdachlosenunterkunft wird die Stadt 2018 rund 400000 Euro ausgeben. Übernachtungen dort sind gebührenpflichtig.(Seite 17)