Neu Zittau (MOZ) Zu einem Brand hat die freiwillige Feuerwehr aus Neu Zittau an Heiligabend ausrücken müssen. Auf einem Grundstück in der Jägerstraße im Ortsteil Burig war am Vormittag bei Verbrennungsarbeiten durch Funkenflug auch Strauchwerk entflammt worden. Etwa ein Dutzend Einsatzkräfte rückte mit zwei Fahrzeugen aus, nach etwa einer halben Stunde war das Feuer gelöscht. Das berichtete Spreenhagens Amtswehrführer Klaus-Dieter Decker am Dienstag.