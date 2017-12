"Nachfrage nach Komfort wächst"

Dietmar Rietz

Schwedt (MOZ) Die Wohnbauten GmbH Schwedt/Oder wird das abgelaufene Geschäftsjahr voraussichtlich wieder mit einem ordentlichen positiven Ergebnis abschließen. Dietmar Rietz sprach mit Maren Schmidt, Geschäftsführerin Wohnbauten GmbH Schwedt.

Frau Schmidt, wie ist das erste Jahr mit dem neuen Führungsduo Maren Schmidt und Roald Helm an der Spitze der Wohnbauten GmbH Schwedt gelaufen?

Wir haben, wie unsere Vorgänger, mit der Wohnbauten-Mannschaft grundsolide gewirtschaftet und werden das Geschäftsjahr mit einem positiven Ergebnis abschließen. Anfang des II. Quartals 2018 wird das Ergebnis der Wirtschaftsprüfer vorliegen. Die freien finanziellen Mittel verwenden wir zur Finanzierung unserer Bauvorhaben, der Entwicklung und laufenden Modernisierung/Instandhaltung des Bestandes sowie zum weiteren Schuldenabbau.

Wie viel Geld haben sie in diesem Jahr bisher in Neubauten investiert, in welche Vorhaben?

Knapp 13 Millionen Euro. Aus Eigenmitteln, ohne Fördermittel. Zu nennen sind die neuen Stadthäuser im Bahnhofsviertel, das Regenbogenhaus, zwei Reihenhäuser sowie ein weiteres Stadthaus an der Zetkinstraße.

Neu ist gut und wird gut nachgefragt in Schwedt, aber verbessern sie auch weiter Qualität und Komfort der Bestandswohnungen für ihre Stammmieter?

Für eine Million Euro haben wir weitere Häuser mit Aufzügen nachgerüstet, zuletzt im Dr.-W.-Külz-Viertel 8-17. Damit sind das mittlerweile 700 Nachrüstungen. Im nächsten Jahr stecken wir noch eine Million in Aufzüge für das Külzviertel 3-7 und zwei Häuser der früheren Kasernen in der Berliner Straße. In den zurückliegenden Jahren haben zudem mehr als 1000 unserer Wohnungen einen neuen Balkon bekommen.

Das Kommunalunternehmen baut nicht nur um, auf und aus, sondern hat seit dem Start des Stadtumbaus 3250 Wohnungen abgerissen. Geht der Abriss weiter oder wird er gestoppt?

Unsere Leerstandsquote bei den Mietwohnungen liegt aktuell bei unter drei Prozent. Das ist so gut wie Vollvermietung. Aber leider sind der demografische Wandel und der Wegzug aus der Stadt bisher nicht gestoppt. Das bedeutet, wir müssen uns in absehbarer Zukunft, wir reden hier über Pläne bis 2030, im Rahmen des zukünftigen Stadtumbauprogramms weiter mit Rückbau auseinandersetzen. Gemäß der Planungen wird es voraussichtlich im Bereich Am Waldrand Rückbau geben. Noch ist aber unklar, welche Häuser das sein werden.

Was glauben Sie, welche Art von Wohnungen brauchen die Schwedter in Zukunft?

Kleinere Zwei- bis Drei-Raum-Wohnungen für jüngere und ältere Singles, aber auch größere für junge Pärchen mit Kindern. Die Nachfrage nach mehr Komfort wächst: Aufzug, Fußbodenheizung, Jalousien am Fenster - zeitgemäßer Standard der Ausrüstung.

In Städten wie Berlin, Hamburg und München geht das Gespenst der Wohnungsnot um. Sie haben auch kaum Leerstand. Fehlen in Schwedt Wohnungen?

Ich glaube nicht. Es gibt ausreichend und bezahlbare Wohnungen in allen Preissegmenten zu mieten. Wir allein haben in diesem Jahr 60 neue Wohnungen auf den Markt gebracht. 2018 werden weitere 80 dazukommen. Nein, Wohnungsnot gibt es nicht in der Stadt.

Werden Wohnbauten künftig auch Eigenheime oder Häuser für Gewerbekunden bauen?

Nein, das ist in den nächsten drei Jahren nicht geplant. Wir haben auch so alle Hände voll zu tun.

Setzen Sie den Stadtumbau in der Größe ganzer Wohnquartiere fort?

So groß wie in der Regenbogensiedlung geht es demnächst nicht weiter. Wir werden uns darauf konzentrieren, in bestehende Quartiere einzugreifen, sie zu verändern, anzupassen. Kastanienallee, Am Waldrand, Talsand und Marchlewskiring - da gibt es gute Chancen und Bedarf.

Strecken Sie ihre Fühler dabei auch in die Schwedter Ortsteile aus?

Wir investieren in den zehn Ortsteilen, wo es Bedarf und Wünsche und Möglichkeiten gibt. Da geht es aber vor allem um Instandhaltung und Modernisierung oder - wie jüngst in Hohenfelde - um Auffahrten, Verkehrssicherheit oder Außenanlagen, nicht um kompletten Häuserbau.

Mieten kennen in Deutschland seit Jahren nur eine Richtung: steil nach oben. Werden sie als Großvermieter 2018 auch an der Mietpreisschraube drehen?

Wir liegen mit unseren Bestandswohnungen im Rahmen des Mietspiegels. Bei neu gebauten Wohnungen mit Aufzug und zeitgemäßer Ausstattung sind aktuell Nettokaltmieten von gut sieben Euro notwendig um die ständig steigenden Baukosten darzustellen. Aber generell wird es 2018 keine Erhöhung der Bestandsmieten im Rahmen des neuen Mietspiegels geben.