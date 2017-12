"Die Tränen halten wir aus"

Anett Zimmermann

Fredersdorf-Vogelsdorf (MOZ) Jeweils am vierten Sonnabend des Monats treffen sich Frauen und Männer, die einen nahe stehenden Menschen verloren haben, zu einem Frühstück in Fredersdorf. Diesmal war das einen Tag vor Heiligabend.

Sonnabend, kurz nach neun. Der Tisch im kleinen Saal des Gemeindehauses der evangelischen Kirchengemeinde in Fredersdorf ist für das Trauerfrühstück bereits weitgehend gedeckt. Das überrascht sogar Heike Haller, die mit Kerstin Weigt als ehrenamtliche Helferin beim ambulanten Hospiz- und Palliativberatungsdienst Märkisch-Oderland die seit 2013 bestehende Gruppe in Fredersdorf betreut.

Aber Kerstin Weigt hatte vieles nicht nur schon vorbereitet in einer Kühlbox mitgebracht, sondern auch eine Helferin. "Sie war bei meinem Mann als Sterbebegleiterin dabei", sagt die Frau in den Fünfzigern. Inzwischen, so fügt sie hinzu, unterstütze sie Kerstin Weigt in der Gruppe. "Das ist mir einfach wichtig. Ich möchte etwas zurückgeben."

Auf zurzeit 15 Trauernde, die das Angebot des Frühstücks nutzen, kommt Kerstin Weigt beim Nachzählen. "Von einigen habe ich schon länger nichts gehört, andere haben für heute abgesagt", berichtet sie und überlegt, ob sie für die eingerichtete WhatsApp-Gruppe nicht Regeln aufstellen und einige Kontakte darin löschen sollte. In der Hoffnung, dass diejenigen, die sich seit Monaten nicht mehr gemeldet haben, ihren eigenen Weg gefunden haben. "Irgendwie muss ich ja den Überblick behalten", gibt Kerstin Weigt zu bedenken und möchte sich vor allem auch auf die Menschen konzentrieren, die ihre Hilfe wirklich brauchen.

Dabei hat sie diesmal lange überlegt, ob sie Weihnachten zum Thema machen soll. Noch nie habe das Fest so unmittelbar bevorgestanden. Doch der Raum in Fredersdorf sei am 23. Dezember verfügbar gewesen. Also habe die Gruppe beschlossen, sich dort auch an diesem Tag zu treffen und nicht auf einen anderen Termin und Ort auszuweichen. "Wir waren in den Jahren zuvor schon in Gaststätten und Cafés, aber das ist doch etwas anderes", sagt Kerstin Weigt.

Kurz nach zehn ist nur noch ein Platz leer. Eine 40-jährige Frau, deren Mann im November bei einem Verkehrsunfall tödlich verunglückt ist, habe sich noch angekündigt, beginnt Kerstin Weigt schon mal und blickt doch immer wieder zur Tür. Unterdessen werden nacheinander Teelichter angezündet - das Ritual am Anfang jeder Frühstücksrunde.

"Die Kerze ist für meine liebe Frau", sagt Günter, der nicht ganz anonym bleiben möchte. An diesem Tag ist der 88-Jährige der einzige Mann am Tisch. Mit einem zweiten, der erkrankt ist, habe er noch telefoniert und dürfe nun Grüße ausrichten.

Dann ist die Neue da. Kerstin Weigt hat auch für sie einen kleinen Schutzengel aus Holz dabei. "Und wo ist der für dich?", wird sie mehrfach gefragt. Eine Frau erzählt, dass sie mit ihrer Tochter vor Kurzem auf einer Mini-Kreuzfahrt auf der Ostsee war: "Dabei haben wir einen Engel für den Papa ins Wasser geworfen."

Um die Runde etwas aufzulockern, hat Kerstin Weigt eine Talk-Box mit Fragekarten zur Advents- und Weihnachtszeit mitgebracht. So fällt das Sprechen mitunter leichter, eine Frau setzt bei der zweiten Runde jedoch aus. Weihnachten sei noch immer das schönste Fest des Jahres, sagt eine andere mit Blick auf ihren kleinen Enkel. Und ja, beschenken dürfe man sich natürlich auch selbst. Weihnachten im Restaurant kann sich dagegen Günter nicht vorstellen. Bei seinem Sohn, zu dem er eingeladen sei, gebe es Gänsebraten, zu Zeiten seiner Frau sei es immer Karpfen gewesen.

Hin und wieder streut Kerstin Weigt ein Gedicht ein. Und irgendwann erzählt auch Sandra, die Neue. Davon, dass sie mit ihrem Lebensgefährten gerade zusammenziehen wollte und nun nicht nur ihn, sondern auch das gemeinsame Zuhause verloren hat. Sandra schluchzt und entschuldigt sich dafür. Doch Kerstin Weigt zeigt auf die Taschentücher auf dem Tisch: "Die Tränen halten wir aus."

Sandra ist nicht die einzige, die das Gefühl hat, auch selbst nicht mehr zu leben. Ihre Eltern könnten ihr da nicht helfen. So will sie über Weihnachten wegfahren. Das Hotel sei bereits gebucht. "Vielleicht hilft mir das, mich selbst wieder zu fühlen."