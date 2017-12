So viel Einsätze wie nie zuvor

Dietmar Rietz

Schwedt (MOZ) Wenn andere den Weihnachtsbaum schmücken, die Gans in die Röhre schieben und sich auf das Treffen mit der Familie vorbereiten, gehen sie zur Schicht - die Diensthabenden der Schwedter Feuerwehr. Die MOZ lud sie Heiligabend zum Frühstück ein.

Um 7 Uhr hat der Dienst am 24. Dezember für sechs Feuerwehrmänner begonnen. Edwin Gädecke, Toni Braun, Gerd Schulz, Ralf Tarnow, Peter Grochowski und Henry Gutsche sind die Brandschutz-Schicht bis zum 25. Dezember um 7 Uhr. Ihre Frauen feiern derweil daheim mit Kindern und Verwandten oder bereiten die Bescherung für den 1. Feiertag vor. Alltag im Leben eines Feuerwehrmannes. 29 Männer insgesamt arbeiten hauptamtlich bei der Feuerwehr in Schwedt.

Erfahrungsgemäß bleibt es ruhig in der Heiligabend-Schicht. Auch diesmal. "Die Leute kommen irgendwann runter, sind vorsichtiger, außerdem leuchten mittlerweile viel mehr elektrische als Paraffinkerzen an den Weihnachtsbäumen", heißt eine plausible Erklärung in der Runde. Es bleibt etwas Zeit für das MOZ-Frühstück. Alexander Trenn, im Schwedter Rathaus für den Brandschutz zuständig, frühstückt mit.

"Heiligabend hatten wir, solange ich zurückdenken kann, noch nie einen Brand", überlegt Gerd Schulz, vor Heiko Hinsche Stadtbrandmeister, und nippt kurz am Kaffeebecher. Aber das zurückliegende Jahr hat den Schwedter Feuerwehrleuten, den hauptamtlichen und den freiwilligen, eine ganze Menge abverlangt. So viel wie in keinem Jahr zuvor. Mehr als 580 Einsätze sind aktenkundig. Sogar als die Stadt noch 50000 Einwohner hatte, waren es weniger als heute, sagen ältere Feuerwehrleute. "Allein der Sturm Xavier, der reihenweise Bäume in der Uckermark umlegte, ist für rund 100 Einsätze im Jahr 2017 verantwortlich", erinnert Alexander Trenn. Trotzdem sei Schwedt weniger betroffen gewesen als andere Orte. Das Geheimnis? "Die gute und fachkundige Arbeit von Felicitas Gabriele Stäudten im Rathaus", meinen die Männer, "erspart uns jede Menge Einsätze und Arbeit." Dank der regelmäßigen Baumschauen wurden viele kranke Bäume rechtzeitig entfernt, ehe sie ein Sturm fällte und dann auf der Straße lag.

Nicht einmal mehr jeder zehnte Einsatz führt die Feuerwehr in Schwedt an einen Brandort, rechnet Alexander Trenn vor. Um ein Vielfaches öfter sind die Brandschützer als Helfer für technische Hilfeleistungen gefragt - bei Unfällen, Bäumen auf Straßen oder Ölspuren.

Die letzte Rettung einer Katze vom Baum liegt in Schwedt allerdings Jahre zurück. Einmal, weil Katzen in der Regel auch allein wieder vom Baum klettern, wenn sie Hunger haben, wie Ralf Tarnow amüsiert anmerkt. Zum anderen aber auch, weil ein halbstündiger Feuerwehreinsatz heutzutage schon mal 400 Euro kosten kann.

Die jetzt immer häufiger in Wohnungen einziehenden Rauchmelder erhöhen die Sicherheit der Bewohner, bringen der Feuerwehr aber auch mehr Arbeit. Gerd Schulz erinnert sich: "Ungefähr zehnmal sind wir wegen technischer Defekte von Rauchmeldern schon ausgerückt. Einmal haben Leute uns alarmiert, weil angeblich der Rauchmelder in der leeren Nachbarwohnung piepste. Aber dann war es zum Glück nur der Kühlschrank. Der stand offen. Dessen Abtau-Signal hört sich so ähnlich an wie der Rauchmelderwarnton. Aber lieber einmal umsonst ausrücken, als einmal zu spät zu kommen."

Was den Feuerwehrleuten zunehmend auf die Nerven geht und sie regelrecht auf die Palme bringt, das sind Gaffer und Handyfilmer und die Rücksichtslosigkeit von Autofahrern an Einsatzorten nach Unfällen oder beim Beseitigen von Ölspuren. Peter Grochowski: "Es gibt Leute, die beschimpfen uns, weil wir den Verkehr stören, andere ignorieren Absperrungen und rauschen dort durch. Die bringen uns in Lebensgefahr! Mann, wir arbeiten dort. Wollen die uns umbringen, um ein paar Minuten Fahrzeit zu sparen?" Aus solchen Gründen stellen die Schwedter bei Einsätzen häufiger Feuerwehrfahrzeuge quer auf die Straße. Auch Lebensretter hängen am eigenen Leben.

Der Tod zweier Feuerwehrleute aus Lehnin bei einem Einsatz auf der Autobahn, beides Familienväter, hat auch in Schwedt tiefe Trauer ausgelöst und die Feuerwehrleute zum Nachdenken gebracht. "Wer gerade ein Haus baut und abzahlt, Frau und Kind hat, macht sich Gedanken darüber, wer sorgt für die Familie, wenn ein Feuerwehrmann im Dienst ums Leben kommt", bringt Henry Gutsche das Thema auf den Punkt. "Freiwillige, angestellte und verbeamtete Feuerwehrleute müssen da gleichgestellt werden", fordert er. Seine Kameraden nicken. Im Fall Lehnin hat der Landesfeuerwehrverband nach der Tragödie Spenden für die hinterbliebenen Familien gesammelt. Eine herzerwärmende Aktion. Und ein Hinweis an die Landesregierung, alle hinterbliebenen Familien mit klaren Regeln besser abzusichern, wenn das Schicksal so hart zuschlägt.

Was wünschen sich Feuerwehrleute für 2018? Ralf Tarnow "Dass alle nach dem Einsatz immer wieder gesund nach Hause kommen." Edwin Gädecke: "Gesund bleiben und den Arbeitsplatz behalten." Peter Grochowski: "Schön wäre der Sprung ins 21. Jahrhundert bei der technischen Ausstattung unserer Wehr." Das älteste Feuerwehrfahrzeug in Schwedt, ein Wasserträger, ist 30 Jahre alt, die Drehleiter 20. Das gestohlene Feuerwehrboot wird demnächst ersetzt. Henry Gutsche wünscht sich: "Gründung einer Berufsfeuerwehr in Schwedt, Abschaffung der hauptamtlich Angestellten."

Alexander Trenn denkt nach, dann sagt er: "Eine neue Wache für die hauptamtliche Wehr." Da deuten viele Finger plötzlich auf die Risse in der Wand hinterm Frühstückstisch.

Vor Toni Braun stehen 50 Wochen Grundausbildung zum Berufsfeuerwehrmann: "Die möchte ich bestehen."

Für Gerd Schulz war es 2017 die letzte Weihnachtsschicht seines Lebens: "Ich höre im November 2018 auf und wünsche mir, dass das Team bestehen bleibt und alle Herausforderungen meistert! "