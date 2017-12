2650 Euro für den Wolluper Gutspark gespendet

Ines Weber-Rath

Letschin (MOZ) Das sind fast 1000 Euro mehr als im vorigen Jahr: Als die Initiatoren des Lebendigen Letschiner Adventskalenders vom Unternehmerstammtisch am Sonnabend Nachmittag im Versammlungsraum der Alten Schule von Letschin die rote, mit Airbrush gestaltete Geldkassette geöffnet hatten, kamen 2650 Euro daraus zum Vorschein!

Die letzten Scheine und Münzen hatten an dem Nachmittag noch einige Besucher durch den Schlitz in der Kassettendecke gesteckt. Unter den Besuchern waren Gastgeber, die an den vergangenen 22 Tagen ihre Türen für die Aktion geöffnet hatten. Und Letschins Bürgermeister Michael Böttcher. In der Alten Schule fand die diesjährige Abschlussveranstaltung des Lebendigen Adventskalenders statt.

Während Mitglieder des Unternehmerstammtischs Glühwein und Punsch für die Besucher erhitzten, Schmalzstullen schmierten und Gebäck auf Tellern anrichteten, hatten Torsten Kohn von der STIC Wirtschaftsfördergesellschaft des Kreises und Ingo Hoffmann die Filmtechnik aufgebaut. Die Beiden hatten die Fotos, die vor allem Sigrid Bergemann an den Kalender-Stationen "geschossen" hat, zu einer Präsentation zusammengefügt.

"Ich war bis auf einen bei allen Gastgebern", erklärte Sigrid Bergemann. Der Cheforganisatorin der diesjährigen Kalender-Aktion wurde am Sonnabend für ihr Engagement herzlich gedankt.

Es hat sich in jeder Hinsicht gelohnt. Zum einen, weil die Aktion auch diesmal wieder viele Menschen zusammen und einander näher gebracht hat. Und zum anderen, weil es um einen guten Zweck ging: Die 2650 Euro fließen - anders als in den Vorjahren, wo ein Teil zur Finanzierung des Letschiner Hahnenfestes verwendet wurde - voll in die Wolluper Parkrettung.

Die Vertreter aus der Initiative "Park Gut Wollup" um Ortsvorsteher Hans-Jörg Vollberg, Sören Poschizki und Niels Kaidel waren am Sonnabend hoch erfreut über das Spenden-Ergebnis. Sie danken allen Spendern herzlich. Das Geld wird auf das Spendenkonto eingezahlt, das die Gemeinde Letschin eingerichtet hat.

Sören Poschizki ist zuversichtlich, dass es zu Beginn des neuen Jahres los gehen kann mit ersten praktischen Schritten zur Rettung des kulturhistorisch wertvollen, denkmalgeschützten Parks. Am 20. Januar findet ein Arbeitseinsatz statt, zu dem Freiwillige herzlich willkommen sind.

Spendenkonto: Gemeinde Letschin, IBAN: DE2112030000 1020358469, Spende Park Wollup